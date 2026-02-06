EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина дал трехлетней дочери мышиный яд из-за нежелания платить алименты

2 минуты чтения 08:39

Живущего в Германии 28-летнего гражданина Афганистана Элиаса Г. обвинили в попытке отравить свою дочь, чтобы не платить алименты, и переложить ответственность на преступление на мать девочки. Об этом сообщают Bild и Die Zeit.

Согласно обвинительному заключению, мужчина засунул в рот своей дочери пластиковый пакет с мышиным ядом. Предполагается, что Элиас сделал это, чтобы избежать дальнейших выплат алиментов. «Он безрассудно и без ограничений стремился к прибыли любой ценой, даже ценой человеческой жизни», — говорится в обвинительном заключении. Следователи добавили, что обвиняемый воспользовался уязвимостью и доверием своей дочери. 

После этого Элиас вернул дочь своей бывшей партнерше и матери ребенка. Обвинение утверждает, что мужчина сделал это, чтобы создать впечатление, будто женщина несет ответственность за преступление. 

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
Интернет и мемы7 минут чтения

Однако, вернувшись к матери, девочка вытащила нераспечатанный пакет с ядом изо рта, что помогло предотвратить отравление. Мать ребенка вызвала скорую помощь, которая отвезла девочку в больницу. Дочь женщины выжила, не получив серьезных последствий.

Отмечается, что веществом, которым Элиас хотел отравить дочь, был свободно продающийся фосфид алюминия. Его используют для борьбы с полевками. Следователи считают, что мужчина планировал отравление несколько недель и изучал изощренные методы уничтожения животных с помощью яда. Обвинители также подчеркнули, что выживание девочки было «чистой случайностью».

По данным СМИ, судебное разбирательство по этому делу началось еще в октябре прошлого года, а само преступление произошло в декабре 2024 года. Элиасу должны были вынести приговор в ноябре, но из-за болезни судьи слушания перенесли. Сейчас у мужчины новый адвокат, который будет защищать его еще пять заседаний.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»