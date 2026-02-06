Мужчина дал трехлетней дочери мышиный яд из-за нежелания платить алименты

Живущего в Германии 28-летнего гражданина Афганистана Элиаса Г. обвинили в попытке отравить свою дочь, чтобы не платить алименты, и переложить ответственность на преступление на мать девочки. Об этом сообщают Bild и Die Zeit.

Согласно обвинительному заключению, мужчина засунул в рот своей дочери пластиковый пакет с мышиным ядом. Предполагается, что Элиас сделал это, чтобы избежать дальнейших выплат алиментов. «Он безрассудно и без ограничений стремился к прибыли любой ценой, даже ценой человеческой жизни», — говорится в обвинительном заключении. Следователи добавили, что обвиняемый воспользовался уязвимостью и доверием своей дочери.

После этого Элиас вернул дочь своей бывшей партнерше и матери ребенка. Обвинение утверждает, что мужчина сделал это, чтобы создать впечатление, будто женщина несет ответственность за преступление.

Мем принес авиакомпании миллиард долларов В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу Интернет и мемы 7 минут чтения

Однако, вернувшись к матери, девочка вытащила нераспечатанный пакет с ядом изо рта, что помогло предотвратить отравление. Мать ребенка вызвала скорую помощь, которая отвезла девочку в больницу. Дочь женщины выжила, не получив серьезных последствий.

Отмечается, что веществом, которым Элиас хотел отравить дочь, был свободно продающийся фосфид алюминия. Его используют для борьбы с полевками. Следователи считают, что мужчина планировал отравление несколько недель и изучал изощренные методы уничтожения животных с помощью яда. Обвинители также подчеркнули, что выживание девочки было «чистой случайностью».

По данным СМИ, судебное разбирательство по этому делу началось еще в октябре прошлого года, а само преступление произошло в декабре 2024 года. Элиасу должны были вынести приговор в ноябре, но из-за болезни судьи слушания перенесли. Сейчас у мужчины новый адвокат, который будет защищать его еще пять заседаний.