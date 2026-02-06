EN
Экономика

Российским компаниям предрекли массовый кризис

2 минуты чтения 15:42 | Обновлено: 15:54

Число российских компаний, которые в 2026 году попытаются получить поддержку от государства, будет расти. Их проблемы носят системный характер, отметил директор департамента торговли инвестиционного банка «Синара» Борис Краснов. Об этом пишет РБК.

По его мнению, трудности компаний в ближайшие месяцы будут увеличиваться. В качестве примера он назвал растущую долговую нагрузку российского бизнеса из-за большого количества «перекосов» в денежно-кредитной политике государства. 

Краснов также рассказал, что «Синара» уже сократила вложения в корпоративные ценные бумаги. Он считает, что инвесторам также стоит осторожнее относиться к предложениям от компаний, обещающих «лишние проценты». 

Директор аналитического департамента «Синары» Кирилл Таченников назвал в числе таких компаний предприятия, имеющие большие долги и работающие в сырьевых отраслях экономики и в электроэнергетике. Он также призвал анализировать ситуацию в отрасли в целом.

Ранее обратиться за помощью к государству решил крупнейший застройщик России, компания «Самолет». Об этом рассказал РБК со ссылкой на письмо представителя компании в адрес премьера Михаила Мишустина.

«Самолет» просит правительство предоставить льготный кредит на 50 миллиардов рублей на срок до трех лет. Компания сообщила властям, что без выделения этой суммы она будет испытывать сложности с исполнением обязательств перед дольщиками и инвесторами. 

Компания готова предоставить блокирующий пакет акций, который позволит правительству самому управлять компанией. После завершения кризиса, по мнению «Самолета», инвесторы выкупят их по новой цене. 

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что правительство, вероятно, не будет оказывать финансовую поддержку «Самолету». Член комитета Госдумы по бюджету Виктор Селиверстов рассказал, что у властей нет суммы такого размера в свободном доступе, чтобы выделить ее «Самолету».

