Бывшего священника обвинили в сексуализированном насилии над ребенком с инвалидностью

В американском Новом Орлеане бывшего местного священника Марка Форда обвинили в серии эпизодов сексуализированного насилия над несовершеннолетним подростком с инвалидностью, который был членом созданной Фордом программы помощи детям с инвалидностью «Особенные дети бога». Об этом со ссылкой на материалы дела и судебные документы пишет британская газета The Guardian.

Как утверждает обвинение, Форд насиловал и растлевал своего подопечного в период с 2006 по 2008 год, когда тому было от 12 до 14 лет. По версии следствия, он втерся в доверие к прикованному к инвалидной коляске мальчику, страдающему аутизмом и дегенеративным заболеванием позвоночника, когда тот тяжело переживал утрату сразу двух близких родственников — отца и бабушки.

Согласно полученным под присягой показаниям свидетелей и пострадавшего, чье имя не называется, Форд сблизился с мальчиком, навещал его дома, чтобы поиграть с ним в видеоигры, и давал ему уроки игры на гитаре.

Затем, по данным следствия, Форд начал показывать подростку порнографию. Мальчику это не нравилось и он просил прекратить, однако священник игнорировал эти просьбы. В конечном итоге он несколько раз изнасиловал подростка, а затем сказал, что ни семья, ни другие люди никогда не поверят ему, если он расскажет о случившемся.

Как отмечает издание, Форд стал очередным обвиняемым в длинном списке фигурантов масштабного расследования, посвященного сексуализированному насилию над детьми со стороны священников в Новом Орлеане. Его задержали несколько месяцев назад и отправили под стражу без возможности освобождения под залог. Если суд признает его виновным, ему грозит пожизненное заключение.