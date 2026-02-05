EN
В ЕС сочли опасным упоминание пятой статьи НАТО в контексте Украины

2 минуты чтения 11:01 | Обновлено: 11:04

Финляндия предупредила США о рисках использования формулировок, связанных с пятой статьей договора НАТО, в контексте будущих гарантий безопасности для Украины. Там считают, что это может ослабить действие ключевого положения альянса о коллективной обороне. Об этом говорится в депеше Госдепартамента США, с которой ознакомилось издание Politico.

Обеспокоенность финской стороны связана с тем, какие формулировки могут использоваться в ходе потенциальных переговоров о прекращении войны между Киевом и Москвой. В депеше отмечается, что даже употребление сравнительных или пояснительных формулировок в сфере безопасности может иметь долгосрочные последствия и повлиять на восприятие обязательств альянса.

Как следует из документа, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 19 января обсудила этот вопрос с членами Палаты представителей США Джеком Бергманом и Сарой Элфрет, входящими в комитет по вооруженным силам. Валтонен подчеркнула, что Финляндия рассматривает Россию как «долгосрочную стратегическую угрозу», и предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения по Украине, которое могло бы ограничить ее способность защищаться от возможной будущей агрессии.

При этом глава финского МИДа выступила против использования формулировок о «гарантиях безопасности, аналогичных пятой статье», в отношении послевоенной Украины. По ее мнению, такие выражения могут привести к смешению обязательств, закрепленных в рамках НАТО, с двусторонними или многосторонними договоренностями, которые отдельные страны могут предложить Киеву. В депеше приводятся слова Валтонен о необходимости жесткого разграничения между механизмами внутри альянса и будущими гарантиями безопасности для Украины. Аналогичную позицию, как отмечается в документе, позднее озвучил и министр обороны Финляндии.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех. За всю историю существования блока этот механизм был задействован лишь однажды — после терактов 11 сентября 2001 года в США. 

В середине декабря стало известно, что США и ЕС согласовали план по гарантиям безопасности для Украины. В администрации Трампа неоднократно подчеркивали, что эти гарантии будут выстроены по аналогии с пятой статьей НАТО. Это значит, что нападение на Украину будет рассматриваться как нападение на всех союзников, которые будут обязаны оказать помощь для защиты пострадавшего государства.

