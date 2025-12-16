СМИ: США ограничили срок действия предложения по гарантиям безопасности Украине

Белый дом пытается подтолкнуть Украину и Россию к заключению мирного соглашения к католическому Рождеству, из-за этого срок действия предложения по гарантиям безопасности Украине может быть ограничен, пишет Politico со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника из США.

«Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они обсуждаются прямо сейчас, если будет достигнуто приемлемое соглашение», — рассказал источник. Он подтвердил, что Вашингтон действительно готов дать Киеву гарантии безопасности, аналогичные содержащимся в пятой статье договора НАТО.

Представители Евросоюза также заявили, что США взяли на себя политические обязательства по защите Украины от возможного нападения, это обсуждалось на проходящих в Берлине переговорах между американской и украинской делегациями. При этом юридическое их закрепление пока, по словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, остается лишь перспективой.

В своем совместном заявлении лидеры Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и ЕС заявили, что страны Европы вместе с США планируют обеспечить сохранение численности состава ВСУ на отметке в 800 тысяч человек, чтобы Украина имела возможность защищать себя и сдерживать возможную угрозу.

Мир будет обеспечиваться ВСУ, а также поддержкой заинтересованных стран, в их числе значатся и США. Европейские страны рассматривают возможность проведения операций на территории Украины и обеспечения безопасности страны на море и в воздухе. Потенциальное участие США в поддержке этих операций не упоминается, отмечает Politico.

Европейские государства рассчитывают, что Вашингтон будет отвечать за мониторинг соблюдения режима прекращения огня и за передачу предупреждений о потенциальном нападении на Украину. Ожидается, что США также возьмут на себя обязательства по восстановлению мира в случае повторного нападения со стороны России.