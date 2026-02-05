EN
Криминал

Расчлененное тело многодетной матери обнаружили в подвале дома в Нью-Йорке

2 минуты чтения 08:31

Полиция Нью-Йорка рассказала об обнаружении останков матери четырех детей Мишель Монтгомери в подвале одного из многоквартирных домов города. Женщина не проживала в этом комплексе, сообщают The New York Times (NYT) и People со ссылкой на комментарии властей США.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Тело обнаружили случайно — власти реагировали на вызов о находящемся без сознания человеке. People уточняет, что сотрудники жилищного управления Нью-Йорка обнаружили в подвале тяжелый мешок. Открыв его, они увидели внутри человеческие останки.

При этом, как отмечает NYT, причина смерти Монтгомери полицией пока не установлена, а официальный представитель правоохранителей отказался делиться гипотезами до окончания судебно-медицинской экспертизы. Муж погибшей Энтони Эчеваррия заявил, что власти не рассказали ему о происходившем в день исчезновения его супруги.

По его словам, последний раз он видел жену вечером 31 января, когда она ушла из их квартиры на встречу с друзьями. Серенити, сестра погибшей, также подтвердила, что женщина последний раз контактировала с родственниками в этот день — примерно в 22:00 она позвонила ей, но не рассказала о своей компании и месте нахождения.

Тело обнаружили около 9:30 1 февраля, отмечает People. ABC также сообщает, что Монтгомери выкладывала ролик в TikTok после полуночи 1 февраля — в нем видно ресторан, в котором женщина отдыхала. Муж погибшей подтвердил, что тело его жены было найдено в пакете для мусора. Он все еще не знает, как она оказалась в здании, где было обнаружено ее тело.

При этом, вероятно, такой информации пока нет и у полиции — журналисты сообщают, что во время расследования пока не было произведено ни одного ареста. Следователи продолжают работать на месте обнаружения останков, но пока не оглашают предварительные версии произошедшего.

