Экономика

Доходы России от нефти и газа упали до минимума почти за шесть лет

2 минуты чтения 16:20 | Обновлено: 17:33

Доходы российского бюджета от нефти и газа в январе сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли минимального уровня с июля 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов России.

По данным ведомства, нефтегазовые поступления в январе составили 393,3 миллиарда рублей, или около 5,1 миллиарда долларов. Для сравнения, в декабре этот показатель достигал 447,8 миллиарда рублей. Основными причинами снижения стали падение мировых цен на нефть и укрепление рубля.

Нефтегазовые доходы остаются ключевым источником наполнения федерального бюджета России и формируют почти четверть всех бюджетных поступлений, отмечает агентство. Эти доходы особенно важны на фоне роста расходов на оборону и безопасность после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
6 минут чтения

По итогам 2025 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 5,6 триллиона рублей, что соответствует 2,6% ВВП. За весь прошлый год доходы бюджета от нефти и газа сократились на 24% — до 8,48 триллиона рублей, что также стало самым низким показателем с 2020 года.

В 2026 году власти рассчитывают получить от нефтегазового сектора 8,92 триллиона рублей. А общий объем доходов федерального бюджета в этом году, согласно официальным прогнозам, должен составить 40,3 триллиона рублей.Ранее СМИ сообщили, что доходы России от экспорта нефти в 2025 году упали примерно на 20% по сравнению с 2024 годом. Причина — западные санкции и снижение цен на нефть.

