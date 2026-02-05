В Госдуме допустили сценарий с долларом по 40 рублей

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил укрепление российской валюты до 40 рублей за доллар. Он увидел на рынке тенденции, которые теоретически могут привести к такому развитию событий. Слова депутата приводит «Парламентская газета».

По словам Аксакова, давление на американскую валюту связано с активной эмиссией доллара, которая не остается незамеченной для рынков. «Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 рублей за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки. Курс доллара снижается», — сказал депутат. При этом он подчеркнул, что не уверен в реализации такого сценария и говорит именно о наличии соответствующих рыночных тенденций.

В числе причин возможного ослабления доллара Аксаков назвал изменения в мировой экономике и снижение роли американской валюты в международных расчетах. По его словам, страны БРИКС все чаще переходят на использование национальных валют. Дополнительную поддержку рублю, отметил парламентарий, обеспечивает сбалансированная финансовая политика Банка России и правительства.

В то же время представители бизнеса дают более сдержанные оценки. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что потенциал укрепления рубля, вероятно, близок к исчерпанию. По его словам, до конца года курс доллара вряд ли опустится ниже 90 рублей, а дальнейшее укрепление национальной валюты маловероятно.

По данным Bloomberg, с начала 2025 года рубль укрепился к доллару примерно на 45% и вошел в число самых доходных мировых активов. В Центробанке при этом отмечали, что устойчивость и предсказуемость курса в первую очередь зависят от уровня инфляции. Согласно совместному исследованию ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ, руководители крупнейших российских компаний ожидают, что к концу 2026 года доллар в среднем будет стоить около 94 рублей.

Ранее СМИ сообщили о планах Китая воспользоваться ослаблением доллара и превратить юань в широко используемую международную валюту.