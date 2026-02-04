Китай решил бросить вызов доминированию доллара

Пекин заявил о намерении расширить международную роль национальной валюты и снизить зависимость мировой финансовой системы от доллара США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на публикацию идеологического журнала Коммунистической партии Китая Qiushi.

В статье, размещенной в Qiushi, приводятся заявления председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости превратить юань в широко используемую международную валюту, привлекать больше инвестиций и влиять на формирование мировых цен.

Как отмечает CNN, эти высказывания были сделаны еще в 2024 году и не предназначались для широкой аудитории. Но их не случайно решили обнародовать именно сейчас, подчеркивают журналисты. На фоне ослабления доллара, роста геополитической неопределенности и критики экономической политики США Китай задался целью укрепить свои позиции на мировой арене.

Пекин работает над усилением роли юаня в международной финансовой системе уже более десяти лет. За это время власти расширили доступ иностранных инвесторов к китайским акциям и облигациям, упростили трансграничные расчеты и продвигали использование юаня в торговле с развивающимися странами. После введения западных санкций против России объем расчетов в юанях между странами также заметно вырос, отмечает CNN.

По данным Международного валютного фонда, доллар США по-прежнему занимает доминирующее положение в мировых валютных резервах — около 57%. На евро приходится примерно 20%, тогда как доля юаня остается значительно ниже и составляет около 2%.

Эксперты указывают, что ключевыми препятствиями для превращения юаня в полноценную глобальную резервную валюту остаются жесткий контроль Китая за движением капитала и ограничения на свободный вывод средств из страны. По их мнению, эти факторы снижают привлекательность юаня для крупных инвесторов и финансовых институтов, которые предпочитают валюты с высокой ликвидностью и предсказуемой денежно-кредитной политикой.

При этом аналитики отмечают, что Пекин не стремится в ближайшей перспективе вытеснить доллар, а скорее рассчитывает занять собственную нишу на фоне ослабления доверия к американской валюте. Как пояснил глава аналитического подразделения Trivium China Динни Макмэхон, текущая ситуация в мировой экономике воспринимается китайскими властями как редкое окно возможностей, когда часть стран и инвесторов начинает искать альтернативы доллару.