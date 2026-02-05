Девушка выдала себя за умершую девочку по просьбе обвиняемой в ее убийстве матери

Жительница США Жаклин Гуле притворилась 11-летней Жаклин Торрес-Гарсия после того, как ее тетя Джекилин Гарсии убедила девушку помочь своей родственнице обмануть представителей министерства по делам детей и семьи. Об этом со ссылкой на слова самой Жаклин на суде пишет Greenwich Time.

Девушке рассказали, что мать ребенка Карла Гарсия опасается, что власти захотят разлучить ее с ребенком, если звонок не состоится — сама девочка, по словам тети Гуле, в этот момент якобы находилась в другом штате.

Во время звонка в январе 2025 года 21-летняя Жаклин успешно выдала себя за девочку. Карла Гарсия заранее составила ей список других своих детей с именами и возрастами. Она и Джекилин Гарсия находились вместе с Жаклин Гуле во время звонка.

Девушку спросили, скучает ли она по «своим» братьям и сестрам — в ответ она сказала, что дистанционно общается с ними каждый день. Проводящего собеседование чиновника этот ответ удовлетворил.

На самом деле, как считают власти, 11-летняя девочка умерла еще в сентябре 2024 года, ее останки удалось обнаружить на заброшенной территории в контейнере в октябре. Полиция считает, что перед смертью ребенок недоедал и подвергался насилию.

Во время разбирательств матери ребенка и ее сожителю Джонатану Наните предъявили обвинение в совершении убийства. По версии властей, на момент совершения звонка Джекилин Гарсия уже знала о том, что ребенок умер несколько месяцев назад.

Последний раз посторонние видели девочку в июне 2024 года, она посещала школу, но позже мать забрала ее документы и сказала, что ребенок продолжит обучение на дому. Она переехала в другой город, но соседи Гарсии не только не видели девочку, но и не знали о ее существовании до появления новостей о смерти ребенка.

Полиции удалось обнаружить ДНК ребенка на матрасе, который был спрятан в расположенном в подвале шкафу, а также под линолеумом дома, в котором жила Гарсия. Следователи считают, что девочку заставляли стоять в углу на коленях так долго, что она начинала мочиться и испражняться на себя.

По словам Наниты, он узнал о смерти ребенка от ее матери. Он утверждает, что не позвонил властям, потому что у него якобы не было телефона. При этом из судебных документов следует, что ребенок был связан пластиковыми стяжками.