EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Девушка выдала себя за умершую девочку по просьбе обвиняемой в ее убийстве матери

2 минуты чтения 13:13

Жительница США Жаклин Гуле притворилась 11-летней Жаклин Торрес-Гарсия после того, как ее тетя Джекилин Гарсии убедила девушку помочь своей родственнице обмануть представителей министерства по делам детей и семьи. Об этом со ссылкой на слова самой Жаклин на суде пишет Greenwich Time.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Девушке рассказали, что мать ребенка Карла Гарсия опасается, что власти захотят разлучить ее с ребенком, если звонок не состоится — сама девочка, по словам тети Гуле, в этот момент якобы находилась в другом штате.

Во время звонка в январе 2025 года 21-летняя Жаклин успешно выдала себя за девочку. Карла Гарсия заранее составила ей список других своих детей с именами и возрастами. Она и Джекилин Гарсия находились вместе с Жаклин Гуле во время звонка. 

Девушку спросили, скучает ли она по «своим» братьям и сестрам — в ответ она сказала, что дистанционно общается с ними каждый день. Проводящего собеседование чиновника этот ответ удовлетворил. 

На самом деле, как считают власти, 11-летняя девочка умерла еще в сентябре 2024 года, ее останки удалось обнаружить на заброшенной территории в контейнере в октябре. Полиция считает, что перед смертью ребенок недоедал и подвергался насилию. 

Во время разбирательств матери ребенка и ее сожителю Джонатану Наните предъявили обвинение в совершении убийства. По версии властей, на момент совершения звонка Джекилин Гарсия уже знала о том, что ребенок умер несколько месяцев назад. 

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Последний раз посторонние видели девочку в июне 2024 года, она посещала школу, но позже мать забрала ее документы и сказала, что ребенок продолжит обучение на дому. Она переехала в другой город, но соседи Гарсии не только не видели девочку, но и не знали о ее существовании до появления новостей о смерти ребенка.

Полиции удалось обнаружить ДНК ребенка на матрасе, который был спрятан в расположенном в подвале шкафу, а также под линолеумом дома, в котором жила Гарсия. Следователи считают, что девочку заставляли стоять в углу на коленях так долго, что она начинала мочиться и испражняться на себя. 

По словам Наниты, он узнал о смерти ребенка от ее матери. Он утверждает, что не позвонил властям, потому что у него якобы не было телефона. При этом из судебных документов следует, что ребенок был связан пластиковыми стяжками.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01
«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01 4 февраля
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»