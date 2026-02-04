EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Устроивших стрельбу на Рублевке мужчин заподозрили в двух убийствах

2 минуты чтения 13:56 | Обновлено: 14:04

Двое мужчин накануне устроили перестрелку в одном из домов на Рублевском шоссе, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, это произошло во время задержания, обоих мужчин подозревали в похищении жителя Пензенской области.

Волк написала, что фигуранты взяли в заложники мужчину, чье имя не называется, 29 января и впоследствии убили его. Во время задержания они оказали сопротивление, и полицейские применили табельное оружие, в результате чего один из подозреваемых был застрелен, а второй — задержан.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 4 февраля источник «Известий» рассказал, что подозреваемые могут быть причастны к еще одному преступлению — они могли убить московского таксиста, который подвозил их на Рублевку. Его тело обнаружили в машине на западе Москвы, сообщила Волк.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Baza, один из фигурантов уже имел судимость за тяжкое преступление. В то же время «Агентство» выяснило, что ранее обоих фигурантов приговорили к длительному заключению. Они находились в одной колонии как минимум до 2021 года и могли выйти на свободу благодаря ЧВК «Вагнер».

Ориентировку на подозреваемых в конце января опубликовало местное агентство РИА ПО. В ней говорилось, что фигурантами оказались 41-летний Михаил Леонтьев и 39-летний Алексей Ланчиков. «Агентство» отмечает со ссылкой на утечки, что в результате перестрелки на Рублевке погиб Леонтьев. Он попал в колонию №5 в Пензенской области после громкого дела об убийстве его знакомой Марии Липилиной и ее друга Рамиля Кадышева. Сообщник Леонтьева по фамилии Косолапов, также участвовавший в убийстве, вскоре застрелился.

Ланчикова, по данным «Агентства», судили несколько раз. В 2014 году он стал фигурантом дела по статьям об убийстве, изнасиловании и «насильственных действиях сексуального характера».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»