Устроивших стрельбу на Рублевке мужчин заподозрили в двух убийствах

Двое мужчин накануне устроили перестрелку в одном из домов на Рублевском шоссе, сообщила в своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, это произошло во время задержания, обоих мужчин подозревали в похищении жителя Пензенской области.

Волк написала, что фигуранты взяли в заложники мужчину, чье имя не называется, 29 января и впоследствии убили его. Во время задержания они оказали сопротивление, и полицейские применили табельное оружие, в результате чего один из подозреваемых был застрелен, а второй — задержан.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 4 февраля источник «Известий» рассказал, что подозреваемые могут быть причастны к еще одному преступлению — они могли убить московского таксиста, который подвозил их на Рублевку. Его тело обнаружили в машине на западе Москвы, сообщила Волк.

«Кошки все видели» Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала Криминал 6 минут чтения

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Baza, один из фигурантов уже имел судимость за тяжкое преступление. В то же время «Агентство» выяснило, что ранее обоих фигурантов приговорили к длительному заключению. Они находились в одной колонии как минимум до 2021 года и могли выйти на свободу благодаря ЧВК «Вагнер».

Ориентировку на подозреваемых в конце января опубликовало местное агентство РИА ПО. В ней говорилось, что фигурантами оказались 41-летний Михаил Леонтьев и 39-летний Алексей Ланчиков. «Агентство» отмечает со ссылкой на утечки, что в результате перестрелки на Рублевке погиб Леонтьев. Он попал в колонию №5 в Пензенской области после громкого дела об убийстве его знакомой Марии Липилиной и ее друга Рамиля Кадышева. Сообщник Леонтьева по фамилии Косолапов, также участвовавший в убийстве, вскоре застрелился.

Ланчикова, по данным «Агентства», судили несколько раз. В 2014 году он стал фигурантом дела по статьям об убийстве, изнасиловании и «насильственных действиях сексуального характера».