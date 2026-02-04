EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Первого мужа бывшей первой леди США арестовали за убийство нынешней жены

2 минуты чтения 14:27

Бывшего мужа бывшей первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона арестовали по обвинению в убийстве своей нынешней супруги. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица.

По их словам, 77-летний Стивенсон был взят под стражу в понедельник. Сейчас он находится в исправительном учреждении Howard Young, которое расположено в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Мужчину обвиняют в убийстве первой степени по делу о смерти его супруги Линды, следует из обвинительного заключения. В полиции отметили, что это заключение стало результатом продолжавшегося несколько недель «масштабного расследования».

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

Полиция округа Нью-Касл не раскрыла подробностей гибели Линды Стивенсон. Там рассказали, что 28 января офицеры выехали на вызов из-за семейного конфликта в одном из домов в районе Уилмингтона. Женщину нашли без сознания в гостинной. Ее пытались спасти, но безуспешно.

Тело Линды Стивенсон передали в делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Причину смерти женщины в полиции не раскрыли.

Джилл Байден вышла замуж за бывшего футболиста Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года. Тогда будущая первая леди США училась в Университете Делавэра, ей было 18 лет, а жениху — 23 года. В 1974 году пара развелась.

Уже в следующем, 1975 году Джилл познакомилась с Джо Байденом, который на тот момент был сенатором от штата Делавэр. У пары был бурный роман, однако, как писала газета The Washington Post, будущему президенту США пришлось пять раз делать предложение своей возлюбленной перед тем, как пара оформила брак в 1977 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»