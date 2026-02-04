Первого мужа бывшей первой леди США арестовали за убийство нынешней жены

Бывшего мужа бывшей первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона арестовали по обвинению в убийстве своей нынешней супруги. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица.

По их словам, 77-летний Стивенсон был взят под стражу в понедельник. Сейчас он находится в исправительном учреждении Howard Young, которое расположено в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

Мужчину обвиняют в убийстве первой степени по делу о смерти его супруги Линды, следует из обвинительного заключения. В полиции отметили, что это заключение стало результатом продолжавшегося несколько недель «масштабного расследования».

«Кошки все видели» Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала Криминал 6 минут чтения

Полиция округа Нью-Касл не раскрыла подробностей гибели Линды Стивенсон. Там рассказали, что 28 января офицеры выехали на вызов из-за семейного конфликта в одном из домов в районе Уилмингтона. Женщину нашли без сознания в гостинной. Ее пытались спасти, но безуспешно.

Тело Линды Стивенсон передали в делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Причину смерти женщины в полиции не раскрыли.

Джилл Байден вышла замуж за бывшего футболиста Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года. Тогда будущая первая леди США училась в Университете Делавэра, ей было 18 лет, а жениху — 23 года. В 1974 году пара развелась.

Уже в следующем, 1975 году Джилл познакомилась с Джо Байденом, который на тот момент был сенатором от штата Делавэр. У пары был бурный роман, однако, как писала газета The Washington Post, будущему президенту США пришлось пять раз делать предложение своей возлюбленной перед тем, как пара оформила брак в 1977 году.