EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянку освободили из рабства в Мьянме

2 минуты чтения 20:58

Студентку из Екатеринбурга насильно заставляли работать в так называемом «скам-центре». Его узников под угрозами пыток принуждают обзванивать людей со всего мира и навязывать им разные мошеннические услуги. Сейчас девушку вместе с другими иностранцами экстренно эвакуируют, сообщает телеграм-канал Mash.

21-летняя Мадина Д., по данным Mash, стала шестой россиянкой, которая попала в рабство в азиатской стране Мьянме. Девушку обманом заманили на собеседование якобы в модельное агентство, обещая контракт с крупным брендом и несколько тысяч долларов.

Однако по прилету в Таиланд у нее силой отобрали телефон и документы, а затем незаконно переправили в Мьянму для работы нелегальным оператором в «скам-центре». Студентку удалось освободить благодаря совместным усилиям полиции Таиланда и Мьянмы, а также МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Сейчас девушка находится в миграционном центре в приграничном городе Мьявади. Как отмечает издание, вскоре рабовладельцы должны передислоцироваться в Африку, так как власти Мьянмы организовали против вербовщиков полноценную военную операцию.

Так, в ноябре 2025 года уже был уничтожен один из крупнейших лагерей. В нем удерживали в рабстве порядка 3500 человек из Китая, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ. Во время рейда тайская армия совместно с военными Мьянмы уничтожила несколько зданий, которые использовались как рабовладельческие центры.

Более того, в подобных лагерях по отношению к узникам неоднократно фиксировалось применение пыток: людей истязали электрошокерами, избивали палками. Некоторых запугивали убийством. Также известны случаи, что в Мьянме иностранцев казнили, а затем продавали на органы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»