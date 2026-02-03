Россиянку освободили из рабства в Мьянме

Студентку из Екатеринбурга насильно заставляли работать в так называемом «скам-центре». Его узников под угрозами пыток принуждают обзванивать людей со всего мира и навязывать им разные мошеннические услуги. Сейчас девушку вместе с другими иностранцами экстренно эвакуируют, сообщает телеграм-канал Mash.

21-летняя Мадина Д., по данным Mash, стала шестой россиянкой, которая попала в рабство в азиатской стране Мьянме. Девушку обманом заманили на собеседование якобы в модельное агентство, обещая контракт с крупным брендом и несколько тысяч долларов.

Однако по прилету в Таиланд у нее силой отобрали телефон и документы, а затем незаконно переправили в Мьянму для работы нелегальным оператором в «скам-центре». Студентку удалось освободить благодаря совместным усилиям полиции Таиланда и Мьянмы, а также МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке.

Сейчас девушка находится в миграционном центре в приграничном городе Мьявади. Как отмечает издание, вскоре рабовладельцы должны передислоцироваться в Африку, так как власти Мьянмы организовали против вербовщиков полноценную военную операцию.

Так, в ноябре 2025 года уже был уничтожен один из крупнейших лагерей. В нем удерживали в рабстве порядка 3500 человек из Китая, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ. Во время рейда тайская армия совместно с военными Мьянмы уничтожила несколько зданий, которые использовались как рабовладельческие центры.

Более того, в подобных лагерях по отношению к узникам неоднократно фиксировалось применение пыток: людей истязали электрошокерами, избивали палками. Некоторых запугивали убийством. Также известны случаи, что в Мьянме иностранцев казнили, а затем продавали на органы.