«Победа» признала использование зауженных калибраторов для ручной клади

Представители российской авиакомпании-лоукостера «Победа» признали использование в аэропорту Внуково зауженных калибраторов для определения габаритов ручной клади пассажиров. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что обнаруженные во Внуково зауженные калибраторы изъяты из эксплуатации. Представители «Победы» сообщили, что производителю выставлены соответствующие претензии, а также проведена проверка калибраторов в других аэропортах маршрутной сети, по результатам которой они все признаны соответствующими установленным размерам.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

В мае 2025 года Щербинский районный суд Москвы признал незаконными правила авиакомпании «Победа», в соответствии с которыми ширина ручной клади пассажиров была ограничена четырьмя сантиметрами. С соответствующим иском в суд обратилась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Как утверждало ведомство, «Победа» настолько сократила размер ручной клади, что пассажиры не могли провозить свои личные вещи, такие как портплед, устройство для переноски ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель, рюкзак или букет цветов.

В начале сентября 2025 года «Победа» сообщила об изменении правил провоза ручной клади. Так, авиакомпания сняла ограничения на ее вес, а также изменила допустимые габариты с 4х36х30 сантиметров до 15х36х30 сантиметров.