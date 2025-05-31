«Победе» запретили ограничивать размер ручной клади четырьмя сантиметрами

Щербинский районный суд Москвы признал незаконными правила авиакомпании «Победа», устанавливающие ограничение в четыре сантиметра на ширину ручной клади пассажиров, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Решение суда пока не опубликовано, авиакомпания также заявляет, что пока не может ознакомиться с выводами судьи.

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По мнению прокуратуры, «Победа» настолько сократила размер ручной клади, что пассажиры не могли провозить свои личные вещи. По данным ведомства, клиенты авиакомпании не могли брать салон такие вещи, как портплед, устройство для переноски ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель, рюкзак или букет цветов.

В пресс-службе «Победы» сообщили РБК, что пока не получили мотивированное решение судьи. Авиакомпания отметила, что позволяет пассажирам выбрать один из двух способов провоза ручной клади: либо все личные вещи должны умещаться в калибратор размером 36×30×27 сантиметров, либо это должен быть предмет, не превышающий по ширине 4 сантиметра. По словам представителя авиакомпании, 99% пассажиров выбирают первый вариант.

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«Победа» утверждает, что перевозка портпледов, детских колясок и «иных предметов, предусмотренных федеральными авиационными правилами», не ограничена. Также в пресс-службе подчеркнули, что решение суда пока не вступило в силу.

В апреле «Победа» запретила пассажирам слушать музыку и смотреть видео без наушников. Авиакомпания подчеркнула, что пассажиры предпочитают лететь в тишине: «отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки».