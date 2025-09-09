Авиакомпания «Победа» смягчила требования к ручной клади

Российский лоукостер «Победа» сообщила на своем официальном сайте об изменении правил провоза ручной клади. Авиакомпания сняла ограничения на ее вес, а ее допустимый размер увеличили с 4х36х30 сантиметров до 15х36х30 сантиметров.

Также «Победа» разрешила помимо ручной клади брать в салон самолета ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Допустимый размер пакета из Duty Free увеличили с 10х10х5 сантиметров до 24х32х10 сантиметров.

В то же время в пресс-релизе сказано, что размер калибратора, в который должны поместиться все вещи пассажира, остался прежним — 36х30х27 сантиметров.

Авиакомпания напомнила, что сверх ручной клади путешественники могут взять с собой в салон букет цветов, верхнюю одежду, костюм в чехле для одежды, питание для ребенка в полете и лекарства. Также разрешается пронести в самолет необходимые предметы для переноски ребенка, которые помещаются на багажной полке, кресла-коляски, трости, костыли и ходунки.

«Мы идем навстречу клиентам и их потребностям, сохраняя при этом подходы модели лоукост-перевозчика, что необходимо для поддержания низких цен на билеты. Габариты провоза основной ручной клади рекомендованы производителем наших воздушных судов, компанией Boeing, и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на число пассажирских кресел. Это позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов», — заявил генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.

В конце мая этого года Щербинский районный суд Москвы признал требования «Победы» к ручной клади незаконными. Тогда авиакомпанию обвинили в том, что она злоупотребила российским законодательством и установила такие габариты ручной клади, которые «фактически не позволяли провозить находящиеся при пассажирах вещи».