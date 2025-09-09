EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Авиакомпания «Победа» смягчила требования к ручной клади

2 минуты чтения 12:42

Российский лоукостер «Победа» сообщила на своем официальном сайте об изменении правил провоза ручной клади. Авиакомпания сняла ограничения на ее вес, а ее допустимый размер увеличили с 4х36х30 сантиметров до 15х36х30 сантиметров.

Также «Победа» разрешила помимо ручной клади брать в салон самолета ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Допустимый размер пакета из Duty Free увеличили с 10х10х5 сантиметров до 24х32х10 сантиметров.

В то же время в пресс-релизе сказано, что размер калибратора, в который должны поместиться все вещи пассажира, остался прежним — 36х30х27 сантиметров. 

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Авиакомпания напомнила, что сверх ручной клади путешественники могут взять с собой в салон букет цветов, верхнюю одежду, костюм в чехле для одежды, питание для ребенка в полете и лекарства. Также разрешается пронести в самолет необходимые предметы для переноски ребенка, которые помещаются на багажной полке, кресла-коляски, трости, костыли и ходунки.

«Мы идем навстречу клиентам и их потребностям, сохраняя при этом подходы модели лоукост-перевозчика, что необходимо для поддержания низких цен на билеты. Габариты провоза основной ручной клади рекомендованы производителем наших воздушных судов, компанией Boeing, и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на число пассажирских кресел. Это позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов», — заявил генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В конце мая этого года Щербинский районный суд Москвы признал требования «Победы» к ручной клади незаконными. Тогда авиакомпанию обвинили в том, что она злоупотребила российским законодательством и установила такие габариты ручной клади, которые «фактически не позволяли провозить находящиеся при пассажирах вещи».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем