Россиянка больше года не выпускала дочь из дома и принуждала ее лежать в постели

В городе Холмск Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая больше года не выпускала из квартиры свою 11-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, женщина не исполняла обязанности по уходу и воспитанию ребенка. Она фактически изолировала дочь от внешнего мира и систематически ограничивала ее подвижность. Как пишет «РЕН ТВ», девочка не посещала школу, практически все время проводила в кровати и даже ела лежа, из-за чего у нее сильно ослабли мышцы. Также сообщалось, что ребенок длительное время не соблюдал элементарные правила гигиены и не принимал душ.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Также следственные органы возбудили дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые, как считают в СК, не приняли своевременных мер для защиты ребенка.

Детский омбудсмен Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в своем телеграм-канале, что девочка была изъята из семьи и в настоящее время проходит лечение в профильном учреждении. По ее словам, организованы юридические процедуры, направленные на передачу ребенка под опеку старшей сестры.

В конце января в Москве было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после того, как в квартире жилого дома обнаружили тело ребенка 2020 года рождения. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, у мальчика были выявлены признаки утопления. В причастности к произошедшему заподозрили его мать.

По данным московской прокуратуры, на теле ребенка обнаружили следы механической асфиксии в результате утопления в воде. При этом телеграм-канал Baza написал, что женщина сначала задушила сына веревкой, а затем утопила его в ванной. По информации канала, подозреваемой рассказала следователям, что решила убить сына после возвращения из церкви, чтобы он «отправился в рай».