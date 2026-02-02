Отец с инвалидностью признался в многолетнем насилии над дочерью и заглушении ее криков порно

Власти Индии арестовали мужчину с инвалидностью, которого подозревают в многолетнем сексуализированном насилии над собственными несовершеннолетними дочерью и племянницей. Об этом пишет NDTV.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому Общество 11 минут чтения

О происходившем в семье полицейским рассказала 19-летняя девушка, сумевшая сбежать из дома. Мужчина сам подал заявление о ее пропаже, но после обнаружения его дочь рассказала, что подвергалась систематическому насилию с 15 лет. Во время допроса ее отец признался в совершении этого преступления.

Крики дочери во время сексуализированного насилия мужчина заглушал с помощью включенного порно или увеличения громкости на телевизоре, сообщают журналисты. Девушка также заявила, что несколько лет подвергалась физическим и психологическим пыткам.

Во время расследования силовики пришли к выводу, что у мужчины была и вторая жертва — несовершеннолетняя племянница, которую он насиловал последние семь лет. Сейчас ей оказывается психологическая помощь, полиция ожидает, что позже она тоже подаст заявление.

Жена обвиняемого, как выяснилось во ходе следствия, имеет онкологическое заболевание — она не может встать с кровати. Полиция и местный департамент здравоохранения организовали совместную работу, чтобы помочь женщине.

Ранее управление Следственного комитета по Алтайскому краю рассказало о местном жителе, который несколько лет сексуализированно насиловал своих дочерей и угрожал убить их мать, если они расскажут о происходящем.

Также он избивал их руками и ногами, считая свои действия методом воспитания детей — он также бил их по голове различными предметами и заставлял вставать на колени в угол, в котором была насыпана соль. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а его дочери по решению суда получат 300 тысяч рублей каждая в качестве компенсации морального вреда.