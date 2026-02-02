Мужчина обвинил мать в распространении слухов и изнасиловал ее на глазах ребенка

Жителя ЮАР приговорили к пожизненному заключению за нападение на собственную мать. Об этом пишет портал News24.

Он разозлился на то, что она якобы обсуждает его жизнь с другими людьми, и изнасиловал женщину при несовершеннолетнем ребенке. До этого мужчина избил ее кулаками и заставил раздеться.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Женщина и ее сын жили на одном участке, но в разных домах. Она сама открыла дверь и попыталась успокоить мужчину, отрицая, что обсуждает его с кем-либо из посторонних.

Мужчину эти слова не остановили. Позже женщина смогла сбежать, попросив разрешения выйти на улицу, чтобы попить воды. Она смогла забрать с собой ребенка и ушла ночевать в соседний дом. Из-за шока и смущения она не подала заявление в полицию, но утром рассказала о произошедшем своей родственнице. Она и убедила пострадавшую отправиться в участок и рассказать о поведении сына.

К этому моменту он уже успел скрыться с места преступления. Через две недели мужчину смогли задержать его двоюродные братья, которые и передали его сотрудникам полиции. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению и еще 10 годам лишения свободы, эти приговоры будут исполняться одновременно. Также ему запретили владеть огнестрельным оружием.

Ранее российский Следственный комитет отчитался об аресте россиянина, который избил свою пожилую мать, а потом попытался взорвать ее гранатой из-за попытки попросить помощи. Женщина смогла дозвониться до родственников, которые вызвали полицию, но приезд силовиков еще больше разозлил нетрезвого мужчину.

Он достал самодельное взрывное устройство, догнал попытавшуюся убежать мать, схватил ее за шею и выдернул чеку из гранаты, а зачем начал угрожать взрывом и ей, и полицейским. Женщина пострадала при взрыве, однако врачам удалось спасти ее жизнь.