EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина обвинил мать в распространении слухов и изнасиловал ее на глазах ребенка

2 минуты чтения 10:50

Жителя ЮАР приговорили к пожизненному заключению за нападение на собственную мать. Об этом пишет портал News24.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Он разозлился на то, что она якобы обсуждает его жизнь с другими людьми, и изнасиловал женщину при несовершеннолетнем ребенке. До этого мужчина избил ее кулаками и заставил раздеться.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Женщина и ее сын жили на одном участке, но в разных домах. Она сама открыла дверь и попыталась успокоить мужчину, отрицая, что обсуждает его с кем-либо из посторонних.

Мужчину эти слова не остановили. Позже женщина смогла сбежать, попросив разрешения выйти на улицу, чтобы попить воды. Она смогла забрать с собой ребенка и ушла ночевать в соседний дом. Из-за шока и смущения она не подала заявление в полицию, но утром рассказала о произошедшем своей родственнице. Она и убедила пострадавшую отправиться в участок и рассказать о поведении сына.

К этому моменту он уже успел скрыться с места преступления. Через две недели мужчину смогли задержать его двоюродные братья, которые и передали его сотрудникам полиции. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению и еще 10 годам лишения свободы, эти приговоры будут исполняться одновременно. Также ему запретили владеть огнестрельным оружием.

Ранее российский Следственный комитет отчитался об аресте россиянина, который избил свою пожилую мать, а потом попытался взорвать ее гранатой из-за попытки попросить помощи. Женщина смогла дозвониться до родственников, которые вызвали полицию, но приезд силовиков еще больше разозлил нетрезвого мужчину.

Он достал самодельное взрывное устройство, догнал попытавшуюся убежать мать, схватил ее за шею и выдернул чеку из гранаты, а зачем начал угрожать взрывом и ей, и полицейским. Женщина пострадала при взрыве, однако врачам удалось спасти ее жизнь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть