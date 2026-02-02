EN
Криминал

Четверо подростков погибли в ДТП с модульным домом под Красноярском

19:12

В аварии в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, сообщили в телеграм-канале регионального управления МВД.

ДТП произошло на 965 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Грузовик «Ивеко» перевозил модульный дом и направлялся из Канска в Красноярск. Во время движения прицеп с грузом отсоединился и выехал на встречную полосу дороги. Там он столкнулся с «Газелью», которой управлял 52-летний водитель.

В результате столкновения пять человек погибли, еще четверо пострадали и были госпитализированы.

По данным прокуратуры Красноярского края, в «Газели» были взрослые и дети, которые возвращались в Канск из Красноярска. Источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что в момент столкновения в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе 11 подростков.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

В пресс-службе ФСИН сообщили, что в ДТП погибли четверо абитуриентов ведомственного вуза и один сотрудник службы. В ведомстве пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.

В полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось о гибели пятерых подростков, которые решили отпраздновать «тройной» день рождения в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. В парилке начался пожар, а находившиеся там несовершеннолетние побежали в неверном направлении. В результате выжила только одна девушка. Тела остальных, по данным СМИ, обнаружили в бассейне. По предварительной информации, они отравились дымом. Часть здания, в котором находилась сауна, обрушилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В рамках него были задержаны администратор сауны, а также двое владельцев заведения.

