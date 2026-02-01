EN
Криминал

Подростки праздновали «тройной» день рождения и погибли при пожаре в сауне

2 минуты чтения 11:56

В частной сауне в Прокопьевске накануне произошел пожар, в результате которого погибли пятеро подростков, сообщили в МЧС Кемеровской области. По данным Mash, они отмечали сразу три дня рождения — на этой неделе троим из подростков исполнилось по 16 и 17 лет.

Сообщается, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров, на место выехали 38 пожарных и 12 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании  услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Там также сообщили, что одной девушке удалось спастись.

Как пишет портал «Кузбасс онлайн», тела подростков в возрасте от 16 до 22 лет обнаружили в бассейне. По предварительной информации, они отравились дымом. Часть здания, в котором находилась сауна, обрушилась. 

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

На следующих день после пожара стало известно о задержании 36-летней администратора сауны. Теперь следователи будут решать вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Где находятся владельцы сауны, пока неизвестно.

Телеграм-канал «112» опубликовал имена погибших подростков: Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Выжить удалось Софье Ф. Shot пишет, что пожар начался в парилке, после чего огонь перекинулся на остальное здание. Baza уточнила, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Находившиеся в сауне подростки побежали в неверном направлении и надышались угарным газом.

По данным Shot, большинство погибших подростков учились на первом курсе физкультурного техникума. «112» также отмечает, что в марте прошлого года в этой же сауне уже происходил пожар.

