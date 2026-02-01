Расчлененное тело пропавшего россиянина нашли в Таиланде

В Таиланде полиция обнаружила останки пропавшего в начале января предпринимателя из Санкт-Петербурга Михаила Емельянова, сообщило издание Pattaya News.
В полиции рассказали, что человек, которому принадлежало найденное тело, был жестоко убит и расчленен. Останки были закопаны в пяти разных местах на берегу пруда рядом с улицей Падтанакан 4 в Паттайе, говорится в материале.
Подозреваемого в убийстве задержали — им оказался иностранец, узнали журналисты. Полицейские разыскивают других вероятных соучастников преступления, среди которых как граждане Тайланда, так и иностранцы.
Михаил Емельянов исчез 7 января в поселке Сен Сири, где планировал провести бизнес-встречу с двумя россиянами. В Паттайе россиянин занимался развитием своего магазина по продаже каннабиса.
По одной из версий, которую озвучили журналисты, мотивом для убийства мог стать долг Емельянова. Как писала ранее Baza, у россиянина возникли разногласия с совладельцем каннабис-шопа, по просьбе которого он одолжил десять тысяч долларов на развитие бизнеса некоему Ярославу.
Мать россиянина рассказала телеграм-каналу, что перед бизнес-встречей ее сын опасался за свою жизнь и попросил начать его розыск, если он не выйдет на связь в течение двух часов.
После пропажи россиянина его матери поступило сообщение от похитителей с требованием выкупа в размере 120 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей), рассказали Baza и Pattaya News. Когда мать Емельянова собрала нужную сумму и приехала с деньгами в Таиланд, похитители перестали выходить с ней на связь.
Это не единственный исчезнувший в Паттайе россиянин за последний месяц. В пятницу стало известно о пропаже криптоинвестора и бойца муай-тай Максима Гарбузова из Санкт-Петербурга. Мужчина не выходил на связь с 24 декабря 2025 года.