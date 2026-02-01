EN
Криминал

Расчлененное тело пропавшего россиянина нашли в Таиланде

2 минуты чтения 18:16 | Обновлено: 18:22

В Таиланде полиция обнаружила останки пропавшего в начале января предпринимателя из Санкт-Петербурга Михаила Емельянова, сообщило издание Pattaya News.

В полиции рассказали, что человек, которому принадлежало найденное тело, был жестоко убит и расчленен. Останки были закопаны в пяти разных местах на берегу пруда рядом с улицей Падтанакан 4 в Паттайе, говорится в материале.

Подозреваемого в убийстве задержали — им оказался иностранец, узнали журналисты. Полицейские разыскивают других вероятных соучастников преступления, среди которых как граждане Тайланда, так и иностранцы.

Михаил Емельянов исчез 7 января в поселке Сен Сири, где планировал провести бизнес-встречу с двумя россиянами. В Паттайе россиянин занимался развитием своего магазина по продаже каннабиса.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

По одной из версий, которую озвучили журналисты, мотивом для убийства мог стать долг Емельянова. Как писала ранее Baza, у россиянина возникли разногласия с совладельцем каннабис-шопа, по просьбе которого он одолжил десять тысяч долларов на развитие бизнеса некоему Ярославу.

Мать россиянина рассказала телеграм-каналу, что перед бизнес-встречей ее сын опасался за свою жизнь и попросил начать его розыск, если он не выйдет на связь в течение двух часов.

После пропажи россиянина его матери поступило сообщение от похитителей с требованием выкупа в размере 120 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей), рассказали Baza и Pattaya News. Когда мать Емельянова собрала нужную сумму и приехала с деньгами в Таиланд, похитители перестали выходить с ней на связь.

Это не единственный исчезнувший в Паттайе россиянин за последний месяц. В пятницу стало известно о пропаже криптоинвестора и бойца муай-тай Максима Гарбузова из Санкт-Петербурга. Мужчина не выходил на связь с 24 декабря 2025 года.

