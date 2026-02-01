EN
Криминал

Криптоинвестор из Санкт-Петербурга пропал в Таиланде

2 минуты чтения 16:22

Криптоинвестор и боец муай-тай Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга пропал в курортном городе Паттайя в Таиланде. Об этом сообщило агентство РИА «Новости».

Глава одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева рассказала агентству, что 24-летний Гарбузов пропал 24 декабря 2025 года, но известно об этом стало только 30 января, когда к общественникам обратился брат петербуржца.

Как установила местная полиция, в день пропажи Гарбузов выехал на мотоцикле из дома с большим рюкзаком, вечером оплатил покупку в магазине со своей карты, а потом исчез. Брат петербуржца сообщил, что россиянин был с ним на связи постоянно, но с 24 декабря ни разу не позвонил и не написал.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Телефон криптоинвестора отключен, он не отвечает на электронные письма и сообщения в соцсетях, рассказали волонтерам родственники пропавшего. Также Гарбузов прекратил платить за аренду, после чего владелица жилья, которое он снимает в Паттайе, вслед за родными обратилась в полицию.

Известно, что петербуржец жил в Таиланде последние два с половиной года по спортивной визе.

Исчезновение Газбузова — второй подобный случай в Паттайе за месяц, заявила Baza. По данным телеграм-канала, ранее в курортном городе также пропал 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который занимался развитием магазина по продаже каннабиса. Утверждается, что мужчина исчез вскоре после того, как отправился на встречу с партнером по бизнесу.

По информации Baza, у Емельянова возникли разногласия с совладельцем каннабис-шопа, по просьбе которого он одолжил десять тысяч долларов на развиние бизнеса некоему Ярославу. Мать россиянина рассказала телеграм-каналу, что перед бизнес-встречей ее сын опасался за свою жизнь и попросил начать его розыск, если он не выйдет на связь в течение двух часов.

