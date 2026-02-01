EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Напавший на партнершу во сне россиянин часами избивал ее и угрожал убить ее и их общую дочь

2 минуты чтения 08:18

Житель Ржева, 30-летний президент Федерации тхэквондо Тверской области Антон Артенюк годами избивал свою партнершу Викторию и угрожал ей ножом, а затем говорил, что «не помнит» случившегося. Полтора года назад он избивал и связывал женщину на протяжении восьми часов, угрожая ей и их общей дочери убийством в случае побега. Об этом Виктория рассказала «Осторожно Media».

По словам женщины, она познакомилась с Антоном в 2012 году. Уже тогда мужчина стал «проявлять навязчивость», но Виктория продолжила общение с мужчиной. Она рассказала, что после первых эпизодов проявления насилия Антон «просил прощения, вставал на колени, плакал» и обещал измениться. «Я человек мягкий — каждый раз казалось, что можно попробовать еще раз и уйти потом», — рассказала женщина.

Вскоре у пары появился общий ребенок. В последние два года совместной жизни, по словам Виктории, ее партнер постоянно ее избивал, брался за ножи, а затем говорил, что он якобы не помнит произошедшего. 

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

В августе 2024 года пара приехала в деревню Тихоново Кимрского района. Антон напал на Викторию, пока та спала, и избивал ее восемь часов. «Он сказал, что, скорее всего, я не доживу до утра, сдохну, потому что у меня была гематома на голове. А так как я умру, он бы убил и дочь, потому что она свидетель», — рассказала женщина.

После избиения Антон лег спать, положив рядом с собой оружие, и пообещал стрелять, если Виктория попробует сбежать. Ей удалось уехать из деревни вместе с дочерью, когда мужчина заснул, и обратиться в больницу в городе Кимры, где ей диагностировали сотрясение мозга, гематомы и ушибы мягких тканей лица и грудной клетки. После Виктория уехала к родителям во Ржев.

Антон две недели просил прощения у партнерши и уговорил ее отметить его день рождения вместе. Там мужчина рассказывал Виктории о том, как он собирается ее убить и где хочет спрятать тело. Далее Антон уговорил женщину поехать с ним в гостиницу, где продолжил угрожать. Вскоре туда приехали отец Антона и сестра Виктории, которая вызвала полицию.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
Интернет и мемы9 минут чтения

По словам Виктории, Антону дали выйти из гостиницы и не стали его задерживать, несмотря на наличие оружия и поездку за рулем в нетрезвом виде. У женщины приняли заявление, но не выдали талон-уведомление, а после и вовсе заявили, что ее заявления нет в базе. Виктория объяснила это «большими связями» партнера.

Через неделю Виктория уехала с дочерью в Петербург, но Антон продолжил ее преследовать: он приезжал в город, чтобы найти женщину, и присылал ей видео о том, «что бывает с теми, кто не слушает мужчин». Виктория утверждает, что в полицию обращались другие люди, которых избивал ее партнер, но отец Антона каждый раз договаривался, чтобы дело «замяли».

После огласки в сети тверская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о побоях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке