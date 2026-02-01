Напавший на партнершу во сне россиянин часами избивал ее и угрожал убить ее и их общую дочь

Житель Ржева, 30-летний президент Федерации тхэквондо Тверской области Антон Артенюк годами избивал свою партнершу Викторию и угрожал ей ножом, а затем говорил, что «не помнит» случившегося. Полтора года назад он избивал и связывал женщину на протяжении восьми часов, угрожая ей и их общей дочери убийством в случае побега. Об этом Виктория рассказала «Осторожно Media».

По словам женщины, она познакомилась с Антоном в 2012 году. Уже тогда мужчина стал «проявлять навязчивость», но Виктория продолжила общение с мужчиной. Она рассказала, что после первых эпизодов проявления насилия Антон «просил прощения, вставал на колени, плакал» и обещал измениться. «Я человек мягкий — каждый раз казалось, что можно попробовать еще раз и уйти потом», — рассказала женщина.

Вскоре у пары появился общий ребенок. В последние два года совместной жизни, по словам Виктории, ее партнер постоянно ее избивал, брался за ножи, а затем говорил, что он якобы не помнит произошедшего.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

В августе 2024 года пара приехала в деревню Тихоново Кимрского района. Антон напал на Викторию, пока та спала, и избивал ее восемь часов. «Он сказал, что, скорее всего, я не доживу до утра, сдохну, потому что у меня была гематома на голове. А так как я умру, он бы убил и дочь, потому что она свидетель», — рассказала женщина.

После избиения Антон лег спать, положив рядом с собой оружие, и пообещал стрелять, если Виктория попробует сбежать. Ей удалось уехать из деревни вместе с дочерью, когда мужчина заснул, и обратиться в больницу в городе Кимры, где ей диагностировали сотрясение мозга, гематомы и ушибы мягких тканей лица и грудной клетки. После Виктория уехала к родителям во Ржев.

Антон две недели просил прощения у партнерши и уговорил ее отметить его день рождения вместе. Там мужчина рассказывал Виктории о том, как он собирается ее убить и где хочет спрятать тело. Далее Антон уговорил женщину поехать с ним в гостиницу, где продолжил угрожать. Вскоре туда приехали отец Антона и сестра Виктории, которая вызвала полицию.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех» Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом» Интернет и мемы 9 минут чтения

По словам Виктории, Антону дали выйти из гостиницы и не стали его задерживать, несмотря на наличие оружия и поездку за рулем в нетрезвом виде. У женщины приняли заявление, но не выдали талон-уведомление, а после и вовсе заявили, что ее заявления нет в базе. Виктория объяснила это «большими связями» партнера.

Через неделю Виктория уехала с дочерью в Петербург, но Антон продолжил ее преследовать: он приезжал в город, чтобы найти женщину, и присылал ей видео о том, «что бывает с теми, кто не слушает мужчин». Виктория утверждает, что в полицию обращались другие люди, которых избивал ее партнер, но отец Антона каждый раз договаривался, чтобы дело «замяли».

После огласки в сети тверская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о побоях.