Криминал

Мужчина нанес беременной десятки ножевых ранений из-за злости на состояние ее машины

2 минуты чтения 14:52

Житель американского штата Иллинойс 19-летний Недас Ревукас подозревается в убийстве беременной Элизы Моралес во время завершения сделки по покупке автомобиля. Об этом пишет медиа People.

Он откликнулся на выложенное объявление, остался недоволен состоянием машины, вернулся в квартиру Моралес с отверткой за спиной и ударил ее 70 раз, в том числе и ножом. Мужчина рассказал следователям, что погибшая успела сообщить ему о своей беременности, но это его не остановило.

Муж Моралес Габриэль в это время находился на работе в детской больнице, о произошедшем он узнал именно там. Журналисты сообщают, что женщина сама дала Ревукасу отвертку, чтобы он поменял номерные знаки на автомобиле. Этот момент попал на записи камер видеонаблюдения.

Через несколько минут он вернулся, отвертку мужчина прятал за своей спиной. При этом большинство ран Элизе он нанес ножом, а затем скрылся с места преступления на том же автомобиле, состоянием которого был недоволен, пишет чикагское СМИ WGN. Он сам показал следователям место, в котором оставил окровавленную одежду, следует из судебных материалов, к которым получили доступ журналисты.

Примерно через 20 минут после этого из квартиры начал идти дым, из-за этого к дому прибыли пожарные и полицейские. О мотивах Ревукас рассказал силовикам сам — он признался, что разозлился из-за того, что в объявлении было якобы сокрыто реальное состояние автомобился, и решил «выместить свою злость» на Моралес.

Помимо убийства первой степени Ревукаса обвиняют в убийстве нерожденного ребенка, поджоге, ограблении и жестоком обращении с животными. Последний пункт, вероятно, связан с тем, что мужчина ранил собаку Моралес, которая пыталась помешать ему во время нападения на свою хозяйку.

У Габриэля Моралеса осталась двухлетняя дочь, с Ревукасом он и его семья до инцидента знакомы не были. Местные СМИ также сообщали о втором пострадавшем, он был доставлен в больницу из-за отравления, произошедшего после пожара в квартире Моралес. Объявление о продаже машины выложил сам Габриэль, однако машина, как следует из публикаций СМИ, принадлежала всей семье.

