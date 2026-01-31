EN
СМИ: Трампа назвали вероятным участником изнасилования 13-летней девочки

2 минуты чтения 18:12 | Обновлено: 18:14
СМИ: Трампа назвали вероятным участником изнасилования 13-летней девочки

Министерство юстиции США накануне опубликовало огромный архив документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Американские журналисты обнаружили в нем файлы, связанные с обвинениями действующего американского президента Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает The Telegraph.

Изначально Минюст обнародовал более 3 миллионов страниц новых документов, а также свыше 2000 видео и около 180 тысяч изображений. Однако через несколько часов после публикации материалы, в которых говорилось о том, что 13-летнюю девочку якобы принуждали к оральному сексу с Трампом, пропали из архива.

Правда, позже файл восстановили. Ведомство объяснило изданию The Telegraph, что документ был недоступен «из-за перегрузки». В материалах говорилось, будто ФБР располагало неподтвержденной информацией о том, что в штате Нью-Джерси более 30 лет назад 13-летнюю девочку якобы принудили к оральному сексу с Трампом.

Источником этих сведений выступила «неустановленная подруга» предполагаемой жертвы изнасилования. В документах также говорилось, что девушка укусила Трампа во время полового акта. За это ее «якобы ударили по лицу, после того, как она посмеялась» над реакцией нынешнего президента.

Другие обвинения строились вокруг неподтвержденных показаний неизвестного человека, который утверждал, будто Трамп проводил «вечеринки оргий». Издание отмечает, что американский Минюст «яростно отрицает» подлинность опубликованных обвинений в сексуализированном насилии в адрес Трампа.

«Эти заявления необоснованны и лживы, и если бы у них была хоть капля достоверности, они, безусловно, уже были бы использованы в качестве политического оружия против президента Дональда Трампа», — заявили в Минюсте США.

Ее затравили за роман с президентом
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир

Белый дом опубликовал то же заявление и добавил, что документы по делу Эпштейна «могут содержать поддельные или ложно представленные изображения, документы и видеозаписи».

Фигурантом недавно опубликованного архива также стал миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс. В материалах говорилось, что Гейтс якобы заразился венерической инфекцией после секса с «русскими девушками». 

Фото:Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году / документы по делу Эпштейна

