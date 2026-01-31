СМИ: Трамп загнал себя в угол после угроз Ирану

Президент США Дональд Трамп неумолимо подталкивает страну к очередной международной конфронтации. Официальные представители стран Персидского залива беспокоятся, что нападение на Иран стало неизбежным, сообщает Politico.

Издание ссылается на три источника, знакомых с ходом переговоров между арабскими государствами и администрацией США. На данный момент Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман вместе с Турцией работают сообща, чтобы переубедить Трампа и не допустить новой войны в регионе.

Однако, несмотря на все миротворческие усилия, в Белом доме никто не гарантирует, что Трамп откажется от военного вторжения в Иран. Более того, как отмечает Politico, президент США мог загнать себя в угол неоднократными угрозами в адрес Ирана и перемещением военных сил в сторону Персидского залива, доведя ситуацию до той степени, что удар по Ирану может оказаться неизбежным.

Сработало ли перемирие? Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать Политика 6 минут чтения

«Нам все еще неясно, чего хотят обе стороны, даже после продолжительного диалога», — заявил высокопоставленный арабский дипломат, который поддерживал контакты с администрацией США.

Другой высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива добавляет, что сейчас труднее всего понять, определил ли Трамп главную цель вероятного удара по Ирану: он хочет добиться смены политического режима в Тегеране или только подтолкнуть иранские власти к заключению сделки.

Во время беседы с журналистами в Овальном кабинете 30 января Трамп заявил, что США вывели флотилию военных кораблей в сторону Ирана, которая «даже больше, чем та, что была в Венесуэле» перед захватом президента Николаса Мадуро.

Ранее СМИ раскрыли планы американской администрации по отношению к Ирану. Как сообщали источники Reuters, Трамп хочет создать в Иране условия для смены политического режима при помощи прицельных ударов по руководству Ирана и его силам безопасности.