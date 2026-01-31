Секретарь Совбеза Ирана встретился с Путиным на фоне сообщений о подготовке США к удару

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 30 января посетил Москву с неанонсированным визитом, о котором стало известно только из официального отчетного пресс-релиза Кремля. На его публикацию обратило внимание издание The Moscow Times.

Пресс-служба Кремля не сообщила никаких подробностей о разговоре между Лариджани и Путиным. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил в комментарии для РИА «Новости», что они обсуждали проблемы региона Ближнего Востока, расширение двухсторонних отношений и консультировались по важным проблемам международных отношений. Конкретные темы он также не назвал.

Неанонсированный визит Лариджани произошел на фоне сообщений СМИ о подготовке вооруженных сил США к возможному удару по Ирану, отмечает The Moscow Times. Журналисты пишут о появлении сообщений о приведении в готовность многоцелевых истребителей F-15E на американской базе в Иордании и маневрах военно-морских сил США вблизи Ирана.

Позже 30 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон отправил в сторону Ирана «крупную армаду» американского флота. По словам политика, его численность превосходит группировку американских ВМС, которая была сосредоточена в водах Венесуэлы.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом хочет создать в Иране условия для смены политического режима. Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении этой страны, среди них есть и удар по руководству Ирана, который, как считают в США, может вдохновить иранцев на продолжение протестов.

Во время иранских протестов издание The Times писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи рассчитывает на помощь Москвы в случае, если протестующим удастся оказать эффективное сопротивление властям. По данным журналистов, аятолла разработал план эвакуации из Ирана в Москву для себя и ближайшего окружения.