EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Секретарь Совбеза Ирана встретился с Путиным на фоне сообщений о подготовке США к удару

2 минуты чтения 09:04 | Обновлено: 10:10

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 30 января посетил Москву с неанонсированным визитом, о котором стало известно только из официального отчетного пресс-релиза Кремля. На его публикацию обратило внимание издание The Moscow Times.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Пресс-служба Кремля не сообщила никаких подробностей о разговоре между Лариджани и Путиным. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил в комментарии для РИА «Новости», что они обсуждали проблемы региона Ближнего Востока, расширение двухсторонних отношений и консультировались по важным проблемам международных отношений. Конкретные темы он также не назвал.

Неанонсированный визит Лариджани произошел на фоне сообщений СМИ о подготовке вооруженных сил США к возможному удару по Ирану, отмечает The Moscow Times. Журналисты пишут о появлении сообщений о приведении в готовность многоцелевых истребителей F-15E на американской базе в Иордании и маневрах военно-морских сил США вблизи Ирана.

Позже 30 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон отправил в сторону Ирана «крупную армаду» американского флота. По словам политика, его численность превосходит группировку американских ВМС, которая была сосредоточена в водах Венесуэлы.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом хочет создать в Иране условия для смены политического режима. Трамп рассматривает несколько вариантов действий в отношении этой страны, среди них есть и удар по руководству Ирана, который, как считают в США, может вдохновить иранцев на продолжение протестов.

Во время иранских протестов издание The Times писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи рассчитывает на помощь Москвы в случае, если протестующим удастся оказать эффективное сопротивление властям. По данным журналистов, аятолла разработал план эвакуации из Ирана в Москву для себя и ближайшего окружения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке