Кремль ответил на приглашение Путина в Киев

2 минуты чтения 13:13 | Обновлено: 13:27

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал встретиться Владимиру Путину, а не наоборот. Об этом со ссылкой на слова Пескова пишет ТАСС.

«Встречи просил Зеленский. Он инициирует встречу. И в ответ на это Путин ответил — да, мы готовы, но только в Москве», —  так Песков прокомментировал предложение Зеленского организовать встречу в Киеве. Эту цитату из его речи приводит Ura.ru.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия якобы готова к личной встрече Путина и Зеленского, но настаивает на том, что провести ее следует в Москве. Это условие Путин ставил перед украинским президентом еще в сентябре 2025 года. Зеленский же в ответ отмечал, что приглашение в Москву на самом деле означет, что Кремль не хочет проводить встречу.

В ответ на заявление Ушакова, прозвучавшее 28 января, Зеленский 30 января пригласил Путина в Киев. Он заявил, что встречу в Москве он считает невозможной и предположил, что также к идее об организации встречи в украинской столице отнесется Путин. Однако он все же отметил, что готов публично пригласить его в Киев.

«Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», — ответил Зеленский на приглашение из Кремля. При этом Украина, по его словам, все еще желает организовать встречу с участием Путина в «реальном» формате, чтобы завершить войну между двумя странами.

Также Песков подтвердил, что Москва получила просьбу президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по объектам энергетической структуры Украины. Россия согласилась сделать это на срок до 1 февраля, пишет РБК.

