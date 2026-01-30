EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кремль подтвердил заключение «энергетического перемирия» с Украиной

2 минуты чтения 13:12 | Обновлено: 13:26

Россия воздержится от ударов по украинской инфраструктуре до 1 февраля. Об этом отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что такое решение Кремль принял по личной просьбе президента США Дональда Трампа. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров… Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа», — сказал Песков.

Ранее Трамп рассказал журналистам, что позвонил Путину и попросил его не наносить ударов по украинским городам. Глава Белого дома пояснил, что пошел на такой шаг из-за спрогнозированного в Украине экстремального похолодания.

«Многие мне говорили, не тратить время, потому что я не получу от него поддержки. Но Путин согласился, и мы очень рады, что он это сделал. Украинцам сейчас не нужны ракеты, падающие на их города. Так что я просто хотел сказать, что это было очень, очень хорошее решение», — заявил Трамп. 

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Он также добавил, что украинское руководство «почти не поверило», но было «очень довольно» обещанием Путина не обстреливать украинские города в период сильных холодов.

В свою очередь, журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что украинские власти узнали о так называемом «энергетическом перемирии» от Трампа. По словам Миллера, Киев до сих пор не получил от Москвы никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов украинских городов и энергетической инфраструктуры.

Журналист отметил, что украинские власти сомневаются, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке