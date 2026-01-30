Кремль подтвердил заключение «энергетического перемирия» с Украиной

Россия воздержится от ударов по украинской инфраструктуре до 1 февраля. Об этом отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что такое решение Кремль принял по личной просьбе президента США Дональда Трампа. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров… Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа», — сказал Песков.

Ранее Трамп рассказал журналистам, что позвонил Путину и попросил его не наносить ударов по украинским городам. Глава Белого дома пояснил, что пошел на такой шаг из-за спрогнозированного в Украине экстремального похолодания.

«Многие мне говорили, не тратить время, потому что я не получу от него поддержки. Но Путин согласился, и мы очень рады, что он это сделал. Украинцам сейчас не нужны ракеты, падающие на их города. Так что я просто хотел сказать, что это было очень, очень хорошее решение», — заявил Трамп.

Он также добавил, что украинское руководство «почти не поверило», но было «очень довольно» обещанием Путина не обстреливать украинские города в период сильных холодов.

В свою очередь, журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что украинские власти узнали о так называемом «энергетическом перемирии» от Трампа. По словам Миллера, Киев до сих пор не получил от Москвы никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов украинских городов и энергетической инфраструктуры.

Журналист отметил, что украинские власти сомневаются, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.