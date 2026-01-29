Королевский суд Снейрсбрука в Лондоне признал виновным в избиении молодой девушки 22-летнего Матвея Румянцева. Ключевым свидетелем со стороны обвинения выступил младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп, сообщает The Times.

Русская девушка, чье имя не называется, сообщила во время слушания уголовного дела, что Бэррон Трамп «спас ее жизнь», когда позвонил из США в экстренные службы Великобритании.

«В тот момент этот звонок был как знак Божий. Он помог спасти мою жизнь», — заявила жертва суду Снейрсбрука, рассматривающему наиболее тяжкие уголовные преступления.

Как пишет The Times, сын американского лидера был чрезвычайно обеспокоен тем, что жизнь его подруги находится в опасности. По данным суда, Бэррон Трамп в прямом эфире наблюдал за тем, как россиянин издевался над девушкой. Трамп-младший позвонил ей по FaceTime, но трубку взял именно Румянцев.

Он направил объектив камеры в сторону жертвы. И тогда сын Трампа, по данным издания, увидел девушку, плачущей на полу. У нее были растрепанны волосы, и она что-то истерично кричала по-русски. Звонок длился не дольше семи секунд.

Сторона обвинения заявила, что решение Румянцева ответить на звонок Трампа по FaceTime и повернуть камеру в сторону избитой девушки, было утверждением его превосходства. Самого 22-летнего россиянина описывают как молодого человека, который с трудом контролировал приступы агрессии. Он обладал высоким ростом и неоднократно участвовал в соревнованиях по единоборствам.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, Румянцев ревновал девушку к Трампу-младшему. Ему не нравилось, что она с ним общается, а когда он обнаружил, что та называла Бэррона Трампа «милым», пришел в ярость.

«Он был так зол из-за того, что жертва использовала слово ”милый» в сообщении Бэррону Трампу. В тот вечер его гнев так и кипел, что он был не в состоянии его контролировать», — заявила в своей заключительной речи Серена Гейтс, выступающая на стороне обвинения.

Сообщается, что в день преступления от Румянцева пахло алкоголем. По данным издания, он ударил девушку ногой в живот, а когда та попыталась спастись, выбежав в коридор к соседям, силой затащил ее обратно в квартиру.

Доподлинно неизвестно, где и когда Бэррон Трамп познакомился с русской девушкой. Последний раз, когда он посещал Великобританию, ему было 15 лет, отмечает The Times. При этом Трамп-младший знал домашний адрес девушки. Оператору экстренной службы сын президента США лишь сказал, что «очень близок» с девушкой и «познакомился с ней в социальных сетях».