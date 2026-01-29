EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

2 минуты чтения 13:12 | Обновлено: 15:08
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», передала сообщение со словом «стояк». Об этом пишет телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции в эфире.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Полностью сообщение прозвучало в виде кодовой фразы: «НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037». Оно было передано в эфире 29 января в 11:57 по Москве. Слово «стояк» голос неизвестного диктора произнес с помощью фонетического кодирования с использованием именного алфавита, назвав несколько имен — Семен, Татьяна, Ольга, Яков, Константин.

Сообщение было передано в период, в который в российской и международной повестке не происходит значимых событий — основными новостями за утро 29 января стали опубликование подробностей о разногласиях между Россией и Украиной перед новым раундом переговоров в Абу-Даби, пресс-релиз «Лукойл» о продаже зарубежных активов и анонс нового обмена телами погибших между Москвой и Киевом.

Ровно через 20 минут УВБ-76 передала еще одно сообщение со словами «дернолорд» и «паяние». Его смысл на момент публикации новости также неизвестен.

УВБ-76 непрерывно работает с 1970-х годов, за ее эфиром можно следить онлайн. Радиостанция относится к «номерным» — их считают связанными с деятельностью военных, силовиков и разведывательных служб.

Также эту радиостанцию называют «жужжалкой» — это связано с тем, что почти весь сигнал в эфире состоит из трансляции маркера канала, который по звуку напоминает жужжание, отмечает РБК.

УВБ-76 стала «радио Судного дня» из-за распространения версии о том, что радиостанция якобы является частью советской системы гарантированного ответа на ядерный удар «Периметр» (другое название — «Мертвая рука»). Эта система должна была обеспечить нанесение удара по противнику, даже если советское военное и политическое командование было физически устранено.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке