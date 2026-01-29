«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», передала сообщение со словом «стояк». Об этом пишет телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции в эфире.

Полностью сообщение прозвучало в виде кодовой фразы: «НЖТИ 89493 СТОЯК 9477 7037». Оно было передано в эфире 29 января в 11:57 по Москве. Слово «стояк» голос неизвестного диктора произнес с помощью фонетического кодирования с использованием именного алфавита, назвав несколько имен — Семен, Татьяна, Ольга, Яков, Константин.

Сообщение было передано в период, в который в российской и международной повестке не происходит значимых событий — основными новостями за утро 29 января стали опубликование подробностей о разногласиях между Россией и Украиной перед новым раундом переговоров в Абу-Даби, пресс-релиз «Лукойл» о продаже зарубежных активов и анонс нового обмена телами погибших между Москвой и Киевом.

Ровно через 20 минут УВБ-76 передала еще одно сообщение со словами «дернолорд» и «паяние». Его смысл на момент публикации новости также неизвестен.

УВБ-76 непрерывно работает с 1970-х годов, за ее эфиром можно следить онлайн. Радиостанция относится к «номерным» — их считают связанными с деятельностью военных, силовиков и разведывательных служб.

Также эту радиостанцию называют «жужжалкой» — это связано с тем, что почти весь сигнал в эфире состоит из трансляции маркера канала, который по звуку напоминает жужжание, отмечает РБК.

УВБ-76 стала «радио Судного дня» из-за распространения версии о том, что радиостанция якобы является частью советской системы гарантированного ответа на ядерный удар «Периметр» (другое название — «Мертвая рука»). Эта система должна была обеспечить нанесение удара по противнику, даже если советское военное и политическое командование было физически устранено.