Политика

Названы главные противоречия между Россией и Украиной перед новыми переговорами

2 минуты чтения 07:48 | Обновлено: 07:50

Перед новым раундом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, которые состоятся 1 февраля в Абу-Даби, между Москвой и Киевом остались три главных противоречия. Прийти к компромиссу по ним пока не удается, пишет Politico.

С позицией издания не соглашается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он считает, что между воюющими сторонами остался всего один мешающий заключить мирный договор спор. Описал же его госсекретарь США Марко Рубио — это вопрос принадлежности Донбасса.

Россия уже не может рассчитывать на захват всей территории Украины, поэтому концентрируется на попытке получить полный контроль над Донбассом, отмечает Politico. В Украине же признание потери контроля над территорией продолжает оставаться непопулярной мерой, а президент страны Владимир Зеленский предлагает объявить эту территорию демилитаризованной и наделить статусом свободной экономической зоны, не признавая при этом суверенитет России.

Москву это предложение не устраивает, а Кремль прямо говорит о том, что продолжит боевые действия, если его требования не будут удовлетворены, отмечают журналисты. Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что США продолжают искать точки сближения сторон по этому вопросу, однако прогресса на данный момент, вероятно, достичь не удается.

Наиболее важным для населения Украины пунктом переговоров является перемирие между сторонами, а точнее вопрос о том, когда именно оно произойдет — до или после заключения мирного соглашения. Киев настаивает на немедленном прекращении боевых действий, Москва же идти на удовлетворение этого требования не желает.

Спорят Россия и Украина также по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Великобритания и Франция объявили о будущем размещении войск на территории Украины, а США, по словам Уиткоффа и Рубио, готовы реализовать «самый сильный из всех когда-либо существовавших» план поддержки Украины.

Однако его параметры не устраивают Москву, которая категорически не согласна на размещение войск любой из стран НАТО в Украине. Кремль хочет иметь право вето на любые будущие решения по оборонительной стратегии Киева, а также призывает исключить возможность вступления Украины в НАТО и сократить численность ее войск до 600 тысяч человек.

Потенциальный успех переговоров, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, опрошенные Politico эксперты оценивают скептически. Они отмечают, что Зеленский, даже если он поменяет свою позицию и будет готов уступить весь Донбасс, вряд ли сможет добиться признания этого решения внутри страны. Кроме того и он, и население Украины хотят справедливого мирного соглашения — это задает предел уступкам, на которые способна пойти делегация страны в Абу-Даби.

