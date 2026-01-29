Выигравший миллионы в лотерее дед создал ОПГ и попался

Выигравший в 2010 году 2,5 миллиона фунтов в лотерее житель Великобритании Джон Эрик Спиби попался на организации производства поддельных таблеток и был приговорен к 16 годам и шести месяцам тюремного заключения, пишет The Guardian.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства? Мир 6 минут чтения

Вместе с сыном и еще двумя мужчинами Спиби также занимался поставками оружия. Производство поддельных таблеток, которое создал пожилой мужчина, следствие оценило в 288 миллионов фунтов.

Значительная часть производства находилась в доме Спиби-старшего, расположенном в тихой сельской местности у Уигана. В его доме нашли боеприпасы и оружие, среди которого были револьверы времен Первой мировой войны. Самого Джона сторона обвинения назвала главым действующим лицом преступной группировки — он был как ее огранизатором, так и непосредственным руководителем.

Во время заседаний судья неоднократно заявлял, что преступная группировка по масштабу своей деятельности может называться самой крупной сетью по производству такого рода таблеток из когда-либо раскрытых сотрудниками полиции, отмечают журналисты.

ОПГ под руководством Спиби занималась производством поддельного диазепама, который используется для борьбы с тревожностью, мышечными спазмами и судорогами. Мужчина не только предоставил свой дом для налаживания в нем производства, но и вложился в установку оборудования для него.

Ранее СМИ рассказали о пенсионере из Канады Дэвиде Серкине, который сорвал джекпот лотерей три раза за год. Мужчина отметил, что он покупает билеты, поскольку ему доставляет удовольствие сам процесс покупки и проверки билетов.

Серкин отметил, что ранее смог победить рак, поэтому теперь благодарен за все, что происходит в его жизни. 20 августа 2024 года он выиграл 500 тысяч долларов, 16 ноября еще миллион, а 3 мая смог получить еще один миллионный выигрыш. Деньги мужчина потратил на две поездки с женой — на Гавайи и Ньюфаундленд.