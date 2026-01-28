EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Совместную фотографию Путина и Трампа повесили в Белом доме

2 минуты чтения 01:32 28 января | Обновлено: 01:38 28 января
Совместную фотографию Путина и Трампа повесили в Белом доме

Администрация действующего президента США Дональда Трампа разместила в Белом доме его совместную фотографию с Владимиром Путиным. На снимке запечатлен момент их встречи на военной базе в Анкоридже, на Аляске, сообщила журналистка PBS Элизабет Ландерс.

Ландерс добавила, что снимок висит в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа. На изображении лидеры стран стоят рядом друг с другом для официального снимка во время летнего саммита на Аляске. Хотя раньше, как отметила журналистка, этой фотографии в Белом доме не было.

Также фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после их встречи на Аляске, пишет РИА «Новости». Якобы именно эту фотографию Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа. При этом ниже, под фотографией с Путиным, в Белом доме размещен снимок Трампа с внучкой.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Британское издание The Telegraph, европейские лидеры задумались о превращении Евросоюза в сверхдержаву. Подобные разговоры велись на экстренном саммите в Брюсселе после того, как содружество стран Европы столкнулось с угрозой военного вторжения сначала со стороны Путина, а затем со стороны Трампа.

Ранее Путин заявил, что не считает себя ответственным за гибель людей в Украине, потому что «не мы начали войну». При этом он добавил, что Россия готова к переговорам по завершению конфликта на условиях, которые были достигнуты между Россией и США во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Elizabeth Landers / X

Посмотрите другие материалы

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть