Администрация действующего президента США Дональда Трампа разместила в Белом доме его совместную фотографию с Владимиром Путиным. На снимке запечатлен момент их встречи на военной базе в Анкоридже, на Аляске, сообщила журналистка PBS Элизабет Ландерс.

Ландерс добавила, что снимок висит в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа. На изображении лидеры стран стоят рядом друг с другом для официального снимка во время летнего саммита на Аляске. Хотя раньше, как отметила журналистка, этой фотографии в Белом доме не было.

Также фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после их встречи на Аляске, пишет РИА «Новости». Якобы именно эту фотографию Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа. При этом ниже, под фотографией с Путиным, в Белом доме размещен снимок Трампа с внучкой.

Британское издание The Telegraph, европейские лидеры задумались о превращении Евросоюза в сверхдержаву. Подобные разговоры велись на экстренном саммите в Брюсселе после того, как содружество стран Европы столкнулось с угрозой военного вторжения сначала со стороны Путина, а затем со стороны Трампа.

Ранее Путин заявил, что не считает себя ответственным за гибель людей в Украине, потому что «не мы начали войну». При этом он добавил, что Россия готова к переговорам по завершению конфликта на условиях, которые были достигнуты между Россией и США во время встречи на Аляске в августе 2025 года.