Путин ответил на вопрос о мирных переговорах

2 минуты чтения 14:13 | Обновлено: 14:33

Россия не будет ответственна за новые жертвы в случае ее отказа от мирной сделки по Украине, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента американского телеканала NBC в ходе прямой линии.

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали войну», — сказал он. При этом, по его словам, Россия готова к переговорам по завершению конфликта мирным путем, а мяч на стороне «киевского режима и его спонсоров».

Путин также рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске в августе, он практически согласился с предложениями главы Белого дома. Он отметил, что США обратились к России с просьбой «пойти на определенные компромиссы». «Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — заявил Путин.

«Поэтому говорить, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул Путин.

В самом начале прямой линии Путин согласился с задававшим вопрос российским пропагандистом в том, что пауза в переговорах связана с нежеланием Киева обсуждать территориальные уступки. При этом, по его словам, российская армия продолжает продвигаться в глубь украинской территории, а ВСУ якобы отступают «по всем направлениям».

Путин и Трамп встречались на военной базе в американском штате Аляска 16 августа. С тех пор они несколько раз разговаривали по телефону, а в в середине октября договорились о новой встрече, местом проведения которой должен был стать венгерский Будапешт. Однако, вскоре после этого Трамп заявил, что отменил встречу, а в Кремле по этому поводу говорили, что саммит не отменен, а перенесен.

