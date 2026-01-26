Трамп и Путин заставили ЕС задуматься о превращении в сверхдержаву

Лидеры Европейского союза, собравшиеся на экстренном саммите в Брюсселе, обсуждают превращение блока в новую мировую сверхдержаву. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

В публикации отмечается, что к такой трансформации президент Франции Эммануэль Макрон призывал еще во время своего первого президентского срока. Однако теперь, после начала войны в Украине, появления угрозы нападения России на страны НАТО и враждебной риторики президента США Дональда Трампа в адрес своих европейских союзников, призыв Макрона перестали игнорировать.

«Давайте сделаем шаг назад и поймем, что мы живем в мире, где лидер свободного мира готов разрушить западный альянс из-за чего-то, что он увидит на телеканале Fox News», — прокомментировал необходимость изменений один из дипломатов ЕС.

«Это не уютное место», — заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о глобальном порядке, меняющемся «беспрецедентными темпами». «Европа поняла посыл», — добавил он, заверив, что «будет проводить амбициозную программу реформ, направленную на обеспечение безопасности, конкурентоспособности и европейского единства».

The Telegraph отмечает, что сегодня лидеры Франции и Германии — двух крупнейших членов ЕС — придерживаются единого мнения, что редко случалось в последние годы. Макрон пообещал, что Европа не поддастся запугиванию, после того как Трамп потребовал от Дании продать США Гренландию и пригрозил противникам такого решения пошлинами.

«Люди хотят вступить в Европейский союз. Никто не хочет вступать в Китай. Ни один сосед Соединенных Штатов не хочет вступать в Соединенные Штаты», — заявил в Давосе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он пояснил, что члены ЕС уважают друг друга и «придерживаются верховенства закона». «Мы говорим тихо», — подчеркнул он.

Его слова подтверждаются тем, что желание стать членами блока выражают по крайней мере девять стран, что дает Евросоюзу возможности для серьезного расширения. Издание сравнивает возможное расширение ЕС с «большим взрывом» 2004 года, когда членами блока стали сразу десять новых стран.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что враждебная риторика Трампа заставила европейские страны усомниться в готовности Соединенных Штатов защищать своих союзников и задуматься о новых схемах ядерного сдерживания.

По данным телеканала, среди рассматриваемых вариантов переход европейских стран под защиту французских ядерных сил, которые разместят в том числе на зарубежных военных базах, а также создание собственных ядерных арсеналов неядерными европейскими государствами.