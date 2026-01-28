Проводные наушники снова стали модными

Популярность беспроводных наушников Beats взлетела после того, как американский баскетболист Леброн Джеймс появился в них на Олимпиаде 2008 года, пишет CNN. Теперь, спустя почти два десятилетия, в моду вернулись проводные наушники-вкладыши.

Среди знаменитостей, которые вернулись к проводным наушникам, CNN выделил рэпера Дрейка, актрису и модель Лили-Роуз Депп, певца Гарри Стайлза и актрису и певицу Зендею.

«Мне действительно больше нравятся старые добрые проводные», — сказала Эмма Уотсон журналу Vogue еще в 2023 году. В прошлом году в рубрике «Что в сумке» этого журнала с участием Дуа Липы и Арианы Гранде две поп-звезды показали, что носят с собой проводные наушники.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает? Интернет и мемы 11 минут чтения

В 2021 году жительница Лос-Анджелес Шелби Халл завела аккаунт в инстаграме, где стала выкладывать знаменитостей, которых заметили в проводных наушниках, тем самым став, как отмечает CNN, неофициальным рупором их возвращения. Это произошло после того, как Халл прочитала статью тогдашнего старшего редактора Vogue Лианы Сатенштайн, в которой восхвалялась Белла Хадид и ее «скромные» проводные наушники.

«Она, очевидно, богата, может позволить себе AirPods, но всегда держалась в рамках приличия. В этом было что-то непринужденное: она совершенно не беспокоилась о последних технологических тенденциях. Ей было все равно, и именно об этом говорилось в статье», — рассказала Халл CNN.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Она добавила, что именно это безразличие к дорогим новым устройствам отличает «умную» девушку от обычной. CNN отмечает, что проводные наушники Apple можно купить за 25 долларов, тогда как беспроводные AirPods стоят от 159 долларов, а цена накладных AirPods Max достигает 669 долларов.

Доступная цена и популяризация знаменитостями стали «подогревать» тренд на проводные наушники. Пользователи отмечают, что такие наушники более простые и безопасные: их легче настроить и невозможно взломать. Кроме того, их популярность может быть связана с таким явлением, как «аналоговый образ жизни», когда люди отказываются от последних моделей техники и предпочитают оффлайн-жизнь. Это явление особенно распространено среди миллениалов и зумеров.