Общество

Уставшие от чат-ботов и соцсетей люди начали интересоваться «аналоговыми» хобби

2 минуты чтения 15:33 | Обновлено: 15:35

Повсеместное распространение голосовых помощников и работающих с помощью искусственного интеллекта чат-ботов начало утомлять людей и вызывать ответную реакцию. Она заключается в попытке создать себе «аналоговый» образ жизни, пишет CNN.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Раньше люди предпочитали устраивать себе цифровую детоксикацию, однако она может быть кратковременной. Новый способ уйти от ИИ-гаджетов сильно отличается от старого варианта решения проблемы — он предполагает, что человек полностью переходит на использование «старых» технологий и увлечение «бабушкиными» хобби. 

При этом уставших от ИИ людей нельзя называть противниками технологий и использования интернета в целом, считает исследователь в области ИИ и доцент Калифорнийского университета в Риверсайде Авриэль Эппс.

«Аналоговый» образ жизни включает в себя использование iPod вместе Spotify и Shuffle, покупку физического будильника вместо использования гаджетов для пробуждения, фотографирование на пленку и использование стационарного телефона вместо переписок в мессенджерах.

«Бабушкины» хобби, например, вязание начали интересовать все больше людей, рассказала CNN директор по мерчандайзингу компании Michael’s Стейси Шивли. Она отметила, что количество запросов на наборы для вязания за 2025 год увеличилось на 1200%.

Шивли считает, что люди занимаются вязанием, чтобы отдохнуть от негативных мыслей и постоянного просмотра негативных новостей в соцсетях. В компании считают, что современное общество проходит через культурный сдвиг, и планируют выделять больше торговых площадей для любителей таких хобби.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что к «аналоговым» способам проверки экзаменационных работ начали возвращаться и преподаватели американских университетов. Устав читать составленные ChatGPT тексты, они решили использовать бумажные тетради, от которых постепенно отказывались в последние годы

У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
