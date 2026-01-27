EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женщина обвинила полицейского в изнасиловании и оказалась на скамье подсудимых

2 минуты чтения 14:11

Жительница Великобритании обвинила полицейского, с которым ранее состояла в отношениях, в изнасиловании. Однако дело обернулось уголовным преследованием против самой заявительницы, так как суд счел ее обвинения ложными. Об этом пишет Би-би-си.

Рут (имя изменено) вспоминает, что ее отношения с неназванным офицером полиции графства Уэст-Мидлендс были «короткими, но интенсивными». Пара рассталась летом 2019 года после болезненного контакта, который женщина назвала изнасилованием.

Рут утверждает, что в какой-то момент во время секса она попросила своего парня остановиться, потому что ей «было очень больно», однако тот, по ее словам, проигнорировал ее просьбу. После случившегося женщина обратилась к гинекологу, так как ее боли не прекращались, однако заявлять в полицию об изнасиловании она не стала.

«Я не собиралась писать заявление, потому что он был полицейским», — вспоминает она.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Рут, по ее словам, пыталась забыть о случившемся и жить дальше, но через несколько месяцев столкнулась с проблемами в интимных отношениях с новым партнером. Спустя семь месяцев после предполагаемого изнасилования женщина все же написала заявление в полицию графства Уорикшир.

Би-би-си пишет, что офицера полиции задержали, однако тот во время допроса всячески отрицал свою вину и утверждал, что Рут лжет. В качестве доказательств своей невиновности он предоставил аудиофайл, в котором, как сочла полиция, Рут смеялась и действительно дала свое согласие на секс. 

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Спустя девять месяцев расследования дела женщину обвинили в воспрепятствовании правосудию, и она оказалась на скамье подсудимых. По данным издания, адвокату Рут, Софи Мюррей, удалось получить оригинальную аудиозапись, что позволило впоследствии оспорить версию обвинения. 

В записи суд услышал, как Рут действительно кричит от боли и просит партнера остановиться. Смех на записи, о котором говорили полицейские, на самом деле оказался голосом актеров из порнофильма, который играл на фоне.

Рут признали невиновной, а полицейского отстранили от службы с сохранением полной заработной платы. В этом году он предстанет перед судом за то, что вел аудиозапись интимной сцены без согласия женщины. Несмотря на то, что с Рут сняли обвинения, факт изнасилования еще не доказан, отмечает Би-би-си.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть