Женщина обвинила полицейского в изнасиловании и оказалась на скамье подсудимых

Жительница Великобритании обвинила полицейского, с которым ранее состояла в отношениях, в изнасиловании. Однако дело обернулось уголовным преследованием против самой заявительницы, так как суд счел ее обвинения ложными. Об этом пишет Би-би-си.

Рут (имя изменено) вспоминает, что ее отношения с неназванным офицером полиции графства Уэст-Мидлендс были «короткими, но интенсивными». Пара рассталась летом 2019 года после болезненного контакта, который женщина назвала изнасилованием.

Рут утверждает, что в какой-то момент во время секса она попросила своего парня остановиться, потому что ей «было очень больно», однако тот, по ее словам, проигнорировал ее просьбу. После случившегося женщина обратилась к гинекологу, так как ее боли не прекращались, однако заявлять в полицию об изнасиловании она не стала.

«Я не собиралась писать заявление, потому что он был полицейским», — вспоминает она.

Белый порошок Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве Криминал 8 минут чтения

Рут, по ее словам, пыталась забыть о случившемся и жить дальше, но через несколько месяцев столкнулась с проблемами в интимных отношениях с новым партнером. Спустя семь месяцев после предполагаемого изнасилования женщина все же написала заявление в полицию графства Уорикшир.

Би-би-си пишет, что офицера полиции задержали, однако тот во время допроса всячески отрицал свою вину и утверждал, что Рут лжет. В качестве доказательств своей невиновности он предоставил аудиофайл, в котором, как сочла полиция, Рут смеялась и действительно дала свое согласие на секс.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Спустя девять месяцев расследования дела женщину обвинили в воспрепятствовании правосудию, и она оказалась на скамье подсудимых. По данным издания, адвокату Рут, Софи Мюррей, удалось получить оригинальную аудиозапись, что позволило впоследствии оспорить версию обвинения.

В записи суд услышал, как Рут действительно кричит от боли и просит партнера остановиться. Смех на записи, о котором говорили полицейские, на самом деле оказался голосом актеров из порнофильма, который играл на фоне.

Рут признали невиновной, а полицейского отстранили от службы с сохранением полной заработной платы. В этом году он предстанет перед судом за то, что вел аудиозапись интимной сцены без согласия женщины. Несмотря на то, что с Рут сняли обвинения, факт изнасилования еще не доказан, отмечает Би-би-си.