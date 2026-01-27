EN
Общество

Зумеров научат зашивать одежду

2 минуты чтения 11:03

Компания Levi Strauss & Co. запустила новый проект под названием Levi’s Wear Longer, цель которого — научить зумеров зашивать, делать небольшой ремонт одежды или заниматься ее переделкой.

«Поколение Z меняет стиль благодаря своей приверженности самовыражению, покупкам в секонд-хендах и принципам устойчивого развития. Однако, по сравнению со старшими поколениями, многим из них не хватает навыков, чтобы по-настоящему сделать свою одежду уникальной», — говорится в описании проекта.

Компания ссылается на собственное исследование, согласно которому 41% зумеров не умеют ремонтировать или перешивать одежду. У более старших поколений этот показатель не превышает 25%, поскольку они осваивали навыки шитья в школе. При этом 35% зумеров заявили, что они носили бы свою одежду дольше, если бы умели ее зашивать и ремонтировать.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Авторы программы намерены распространить бесплатные онлайн-материалы, к которым у зумеров будет круглогодичный доступ, с инструкциями по ремонту одежды. Также они будут проводить очные занятия в школах и открытые мастер-классы на других площадках.

Ранее сообщалось, что зумеры и младшее поколение миллениалов увлеклись фитнес-трендом под названием Hyrox — это соревнования в закрытых помещениях, которые сочетают в себе бег и восемь функциональных упражнений. Они повторяются по кругу, а главный акцент тренда сделан на выносливости. Hyrox зародился около 10 лет назад в Германии как альтернатива кроссфиту.

Кроме того, у зумеров выявили серьезные проблемы с обучением. По словам преподавателей, они не могут читать длинные тексты, и из-за этого требования к студентам приходится снижать.

