У зумеров выявили серьезные проблемы с обучением

Представители поколения Z бросают учебу в рекордных количествах, а преподаватели жалуются на то, что их студенты не могут прочитать длинные тексты. Из-за этого им приходится снижать требования к ученикам и адаптировать свои методы преподавания, пишет Fortune.

«Дело даже не в неспособности критически мыслить. Дело в неспособности читать предложения», — рассказала изданию профессор гуманитарных наук и литературы в американском Университете Пеппердайн Джессика Хутен Уилсон. По ее словам, даже чтение текста в классе трудно дается ее ученикам, которые «не могут осмыслить многие слова на странице».

Отмечается, что ее наблюдение отражает более общую тенденцию: люди в целом стали меньше читать. Например, согласно недавним исследованиям, в прошлом году половина американцев не прочитала ни одной книги, а привычку читать ежедневно для удовольствия за последние 10 лет потеряли примерно 40% людей.

В связи с трудностями, с которыми сталкиваются студенты, преподаватели были вынуждены адаптироваться — этот шаг критики называют «излишней заботой». Так, Уилсон начала читать отрывки текста вслух в аудитории и обсуждать их построчно, многократно возвращаясь к одному и тому же стихотворению или тексту в течение семестра.

«Я не пытаюсь снизить свои стандарты. Мне просто приходится использовать разные педагогические подходы для достижения той же цели», — объясняет Уилсон.

Другой профессор, Тимоти О’Мэлли из Университета Нотр-Дам, рассказал, что ему было несложно адаптироваться к новым студенческим реалиям, а не выполнившие домашнее задание и неподготовившиеся ученики — это не новость. В то же время О’Мэлли заметил, что раньше он мог задавать студентам прочитать по 25–40 страниц в качестве домашнего задания, и те либо его выполняли, либо признавались, что им было сложно.

«Сегодня, если вы задаете такой объем чтения, они часто не знают, что делать», — сказал О’Мэлли, отмечая, что многие студенты вместо этого просто полагаются на краткие изложения, созданные искусственным интеллектом, и упускают суть заданного чтения.

Профессор связал проблемы зумеров с чтением с ранними этапами образования, где этот процесс рассматривается как средство для достижения цели, а не как удовольствие или привычка. По мнению О’Мэлли, система тестов также приучила студентов «сканировать» информацию, а не вникать в сложные тексты.