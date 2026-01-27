EN
Украинский депутат назвал дедлайн США по заключению мира с Россией

14:40 | Обновлено: 14:57

США установили крайний срок для переговоров о мирном урегулировании войны в Украине, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в эфире программы «Ранок.LIVE». По его словам, Вашингтон ожидает достижения договоренностей до 15 мая. Если этого не произойдет, американская сторона может выйти из переговорного процесса.

Гончаренко, представляющий партию «Европейская солидарность», сослался на источники, знакомые с позицией администрации Трампа. «Если мы не договоримся, они выйдут из переговорного процесса и полностью откажутся от этой темы», — заявил парламентарий.

По словам Гончаренко, установка дедлайна связана с началом избирательного цикла в США. Он отметил, что с лета внимание Белого дома будет сосредоточено на внутренней политике и подготовке к промежуточным выборам в Конгресс США, запланированным на 3 ноября. В случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу республиканцы, по его словам, могут стать объектом критики со стороны демократов.

Гончаренко также заявил, что украинская тема не исчезнет из американской повестки полностью, однако может отойти на второй план. Он добавил, что если Дональд Трамп не сможет показать результат в вопросе завершения войны до мая, это станет для него скорее политическим минусом.

«Агентство» напоминает, что Гончаренко известен публикациями информации о ходе переговоров. Например, он сообщал о плане США по мирному урегулированию, который, по его утверждению, состоял из 28 пунктов, а также о требованиях России создать «зону безопасности» в Сумской области.

Переговоры о мирном урегулировании активизировались в конце января. В выходные в столице ОАЭ прошла первая трехсторонняя встреча России, Украины и США. Однако, по информации СМИ, она завершилась без конкретных договоренностей. Следующая встреча, как ожидается, пройдет в начале февраля.

Ключевым вопросом переговоров остаются территориальные претензии России на весь Донбасс. После последнего визита американского спецпосланника Стив Уиткофф в Москву помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва продолжит добиваться своих целей военным путем до достижения договоренностей.

Ранее Financial Times написала, что США якобы ставят предоставление гарантий безопасности Украине в зависимость от мирного соглашения с Россией и намеренно затягивают подписание уже готовых документов.

