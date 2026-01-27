Савик Шустер объяснил разницу между олигархами Путина и Ельцина

Российские олигархи, вероятно, недовольны политикой Владимира Путина, но делать они все равно ничего не собираются. Об этом на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона заявил телеведущий Савик Шустер.

По его мнению, европейские СМИ ошибочно полагают, что в Кремле формируется оппозиция из влиятельного окружения Путина. Так, публичные выступления миллиардера Олега Дерипаски о кризисном положении российской экономики не нужно воспринимать серьезно, ведь, как считает Шустер, ельцинские олигархи отличаются от путинских.

«Олигархи, которые иногда выступают с некой осторожной критикой — это те люди, которые стали богатыми при Ельцине. К этим людям у Путина отношение немножко другое. Есть люди, которые стали олигархами при нем, и это его заслуга, а есть люди, которые стали олигархами при Ельцине. И это две разные категории людей… Я думаю, что олигархам, ставшим богатыми при Ельцине, он дает немножко больше возможностей высказаться, чем другим, которых он сделал», — сказал Шустер.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине Интернет и мемы 6 минут чтения

Дерипаска относится именно к тому числу олигархов, которые обрели свой капитал в эпоху президентского срока Бориса Ельцина. Известно, что в 1993 году Дерипаска познакомился с братьями Львом и Михаилом Черными. Они представляли в России интересы Trans World Group, которая контролировала крупнейшие российские металлургические комбинаты. Спустя год, в 1994 году, Дерипаска возглавил Саяногорский алюминиевый завод, ставший основой его будущей бизнес-империи.

Дерипаска неоднократно критиковал российские власти и войну в Украине. Например, в апреле 2022 года он написал в своем телеграм-канале, что война — это «безумие», которое «нужно заканчивать уже сейчас», а в публикации от сентября 2023-го критиковал правительство России за введение дополнительных экспортных пошлин. Однако недавно Дерипаска удалил из своего телеграм-канала все посты, опубликованные до 1 ноября 2025 года.

В свою очередь, Шустер прославился как телевизионный журналист и ведущий политических ток-шоу «Свобода слова» и «Шустер live». Последнее транслировалось в прямом эфире на девяти общенациональных каналах Украины, а длительность самой передачи могла доходить до пяти часов.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Шустер устраивал откровенные политические дебаты, а студия «Шустер live» стала одной из главных политических площадок, участие в которой считалось обязательным элементом избирательных кампаний украинских политиков. Однако в 2016 году Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине. Сам он заявил, что это решение связано с тем, что «власть в Украине абсолютно не терпит никакой критики в свой адрес».