Общество

Дерипаска удалил свои посты с критикой властей и войны в Украине

2 минуты чтения 20:02

Российский миллиардер Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала все посты, опубликованные до 1 ноября 2025 года, обратили внимание «Важные истории». В этих публикациях бизнесмен, в частности, критиковал российские власти и войну в Украине.

Так, в посте, который был опубликован в апреле 2022 года Дерипаска писал, что война — это «безумие», которое «нужно заканчивать уже сейчас», а в публикации от сентября 2023-го критиковал правительство России за введение дополнительных экспортных пошлин, иронично отмечая, что разговоры о росте благосостояния россиян существуют только в Москве и по телевизору.

В октябре 2025 года миллиардер сравнивал российских предпринимателей с бурлаками на Волге, вынужденными тащить «непотопляемую ладью» российской банковской системы, и предлагал сократить штат силовых ведомств на четверть, чтобы не повышать налоги ради «прокармливания этой оравы».

Некоторые публикации Дерипаски с критикой российской политики, опубликованные после 1 ноября 2025 года, все еще доступны в телеграм-канале миллиардера. В частности, не удален декабрьский пост, в котором предприниматель предрек России отставание от мировой технологической гонки из-за выбранного властями курса на изоляцию в интересах государственного суверенитета.

«Он не педофил ни в коем случае»
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
Общество5 минут чтения

В начале января Дерипаска резко раскритиковал российскую политику по борьбе с инфляцией, назвав ставки по кредитам госбанков «запредельно высокими», а завышение курса рубля — «безумным». Бизнесмен заявил, что у «деловых и разумных» россиян сложилось общее мнение, что сейчас страна «просирает» все, что удалось мобилизовать в 2022–2023 годах «таким тяжелым и упорным трудом».

Как обратили внимание «Важные истории», вскоре Дерипаска отредактировал пост, удалив из него резкую критику действий российских властей. В итоге в публикации остался формальный вопрос о необходимости координации действий властей и бизнеса в борьбе с инфляцией.

В постах Дерипаски, пытающегося добиться снятия персональных санкций, не было ни одного упоминания Путина как виновника начала войны в Украине. При этом миллиардер упрекал США в поставках оружия Украине, писала «Новая газета Европа».

В июне 2025 года «Важные истории» и «Верстка» выпустили расследование о российской сети по продаже секса с несовершеннолетними. Клиентами, по данным журналистов, были российские миллиардеры. Среди прочего в материале описаны истории несовершеннолетних девушек, с которыми, по их словам, за деньги занялся сексом миллиардер Олег Дерипаска.

