Мессенджер Max захотели использовать для подтверждения банковских операций

Ради борьбы с кибермошенниками госмессенджер Max могут сделать полноценной заменой смс-сообщениям. С подобной инициативой выступила ассоциация «Национальный совет финансового рынка» (НСФР), сообщает РИА «Новости».

Ассоциация обратилась в письме к главе Минцифры Максуте Шадаеву. Ее члены высказались за то, чтобы дополнить законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников. В частности, НСФР отмечает, что в текущей редакции законопроекта предполагается использовать одновременную рассылку кодов как через смс, так и через мессенджер.

Только они полагают, что одновременное направление кода безопасности по двум каналам может привести к «снижению удобства для пользователей». К тому же, по их мнению, обязательная рассылка смс-сообщений с кодами приводит к дополнительным затратам со стороны владельцев интернет-сервисов.

Поэтому НСФР предлагает сделать мессенджер Max альтернативным средством получения кодов подтверждения. Таким образом, если инициатива получит поддержку в Минцифры, то рассылку кодов подтверждения, в том числе для банковских операций, могут начать осуществлять через пуш-уведомления в Max. Однако авторы поправки предлагают закрепить право россиян выбирать удобный им способ подтверждения: смс-сообщения или уведомления в Max.

Вместе с этим Минтруд России разработал поправки в законодательство, которые позволят заключать трудовые договоры в мессенджере Max. По задумке чиновников, работодатели и платформа «Работа в России» смогут подключаться к Max, чтобы затем взаимодействовать с сотрудниками в электронном виде.

В свою очередь россияне начали проявлять повышенный интерес к недорогим смартфонам с большим объемом памяти, чтобы устанавливать на них мессенджер Max.