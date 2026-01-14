EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне начали скупать дешевые смартфоны для установки Max

2 минуты чтения 09:44

Жители России начали проявлять повышенный интерес к недорогим смартфонам с большим объемом памяти — они планируют устанавливать на них госмессенджер Max. Об этом пишет The Moscow Times.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Так, компания «Билайн» на своем сайте сделала отдельную категорию для удовлетворения этого запроса, она называется «лучшие бюджетные смартфоны для установки MAX». В ней представлены устройства, цена которых начинается от восьми тысяч рублей.

Сотрудник «Билайн» рассказал The Moscow Times, что категорию компания создала из-за значительного роста количества запросов на отдельные смартфоны специально для Max. Компания также рассылает своим клиентам рекламу, в которой содержится призыв к покупке телефона для установки госмессенджера, отмечается в материале.

«Дайте самый дешевый смартфон, который поддерживает все современное, мне для MAX нужно — это сейчас совершенно обычный запрос», — цитирует продавца сети «Эльдорадо» The Moscow Times. Он рассказал, что клиенты признают необходимость установки Max, но не хотят, чтобы госмессенджер был установлен на их основном устройстве.

Журналисты со ссылкой на аналитический доклад компании МТС отмечают, что продажи смартфонов в России в 2025 году упали на примерно 20% год к году. При этом на смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей пришелся 31% от общего объема покупок. Сейчас же, по данным продавцов устройств, растет спрос и на чуть более дорогие устройства с большим объемом памяти.

Устройства стоимостью до 15 тысяч рублей для установки Max советуют приобретать и продавцы сети «М.Видео», отмечают журналисты. Один из продавцов посоветовал им выбирать смартфон, который сможет устанавливать обновления в течение нескольких лет — слишком старые и простые модели для установки Max, по его мнению, не подойдут.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом