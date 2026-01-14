Россияне начали скупать дешевые смартфоны для установки Max

Жители России начали проявлять повышенный интерес к недорогим смартфонам с большим объемом памяти — они планируют устанавливать на них госмессенджер Max. Об этом пишет The Moscow Times.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры? Интернет и мемы 8 минут чтения

Так, компания «Билайн» на своем сайте сделала отдельную категорию для удовлетворения этого запроса, она называется «лучшие бюджетные смартфоны для установки MAX». В ней представлены устройства, цена которых начинается от восьми тысяч рублей.

Сотрудник «Билайн» рассказал The Moscow Times, что категорию компания создала из-за значительного роста количества запросов на отдельные смартфоны специально для Max. Компания также рассылает своим клиентам рекламу, в которой содержится призыв к покупке телефона для установки госмессенджера, отмечается в материале.

«Дайте самый дешевый смартфон, который поддерживает все современное, мне для MAX нужно — это сейчас совершенно обычный запрос», — цитирует продавца сети «Эльдорадо» The Moscow Times. Он рассказал, что клиенты признают необходимость установки Max, но не хотят, чтобы госмессенджер был установлен на их основном устройстве.

Журналисты со ссылкой на аналитический доклад компании МТС отмечают, что продажи смартфонов в России в 2025 году упали на примерно 20% год к году. При этом на смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей пришелся 31% от общего объема покупок. Сейчас же, по данным продавцов устройств, растет спрос и на чуть более дорогие устройства с большим объемом памяти.

Устройства стоимостью до 15 тысяч рублей для установки Max советуют приобретать и продавцы сети «М.Видео», отмечают журналисты. Один из продавцов посоветовал им выбирать смартфон, который сможет устанавливать обновления в течение нескольких лет — слишком старые и простые модели для установки Max, по его мнению, не подойдут.