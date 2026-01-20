EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Пекарня «Машенька» с прямой линии Путина может закрыться из-за налогов

2 минуты чтения 20:05

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил, что из-за возросших налогов предприятие становится нерентабельным. Он лишь надеется, что российские власти введут льготный режим для заведений общепита, приводит слова предпринимателя «Газета».

«Безусловно, обращение в ходе прямой линии нам помогло. Перед Новым годом всегда ажиотаж, но здесь у нас он был вдвойне. Плюс, что самое приятное — именно внимание Владимира Владимировича к нашей пекарне… но проблему это не решает», — отметил Максимов.

Он также добавил, что с ним периодически связываются чиновники разного уровня, включая министров, однако конкретных мер по спасению бизнеса они не предлагают. Поэтому, как предполагает Максимов, пекарня закроется к маю 2026 года.

Предприниматель объяснил, что рентабельность пекарни составляет 15-16%. После оплаты налогов у него «3-4%, возможно, останется на жизнь». Однако этого недостаточно, чтобы продолжать дело, поэтому Максимов думает о том, что с такими налоговыми ставками легче не вести бизнес, а «пойти в найм где-то работать».

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Максимов обратился к Путину во время прямой линии и спросил, как будет осуществляться переход с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Путин обещал решить вопрос, а потом обратил внимание на «ласковое» название пекарни и попросил прислать пирожки на пробу.

20 января 2025 года правительственный телеграм-канал «Кремль. Новости» опубликовал видео, на котором Путин пробует пирожки из пекарни «Машенька».

По данным Росстата, только за первые 12 дней нового года цены в России выросли на 1,26%, тогда как за весь январь 2025 года цены увеличились лишь на 1,23%. Увеличение темпов инфляции в Минэкономразвития объяснили повышением ставки НДС — с 1 января она составляет 22% вместо 20%.

Однако в Кремле не испугались роста цен, а пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что власти осуществляют мониторинг изменения цен и не опасаются их внезапного повышения. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть