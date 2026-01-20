Пекарня «Машенька» с прямой линии Путина может закрыться из-за налогов

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил, что из-за возросших налогов предприятие становится нерентабельным. Он лишь надеется, что российские власти введут льготный режим для заведений общепита, приводит слова предпринимателя «Газета».

«Безусловно, обращение в ходе прямой линии нам помогло. Перед Новым годом всегда ажиотаж, но здесь у нас он был вдвойне. Плюс, что самое приятное — именно внимание Владимира Владимировича к нашей пекарне… но проблему это не решает», — отметил Максимов.

Он также добавил, что с ним периодически связываются чиновники разного уровня, включая министров, однако конкретных мер по спасению бизнеса они не предлагают. Поэтому, как предполагает Максимов, пекарня закроется к маю 2026 года.

Предприниматель объяснил, что рентабельность пекарни составляет 15-16%. После оплаты налогов у него «3-4%, возможно, останется на жизнь». Однако этого недостаточно, чтобы продолжать дело, поэтому Максимов думает о том, что с такими налоговыми ставками легче не вести бизнес, а «пойти в найм где-то работать».

Максимов обратился к Путину во время прямой линии и спросил, как будет осуществляться переход с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Путин обещал решить вопрос, а потом обратил внимание на «ласковое» название пекарни и попросил прислать пирожки на пробу.

20 января 2025 года правительственный телеграм-канал «Кремль. Новости» опубликовал видео, на котором Путин пробует пирожки из пекарни «Машенька».

По данным Росстата, только за первые 12 дней нового года цены в России выросли на 1,26%, тогда как за весь январь 2025 года цены увеличились лишь на 1,23%. Увеличение темпов инфляции в Минэкономразвития объяснили повышением ставки НДС — с 1 января она составляет 22% вместо 20%.

Однако в Кремле не испугались роста цен, а пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что власти осуществляют мониторинг изменения цен и не опасаются их внезапного повышения.