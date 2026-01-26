EN
Путин рассказал о просьбе прекратить удары по Украине

23:06 | Обновлено: 23:44

Владимир Путин рассказал, что Россию просят отказаться от ударов по Украине. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Эрмитаже, передала пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Дрозденко отчитался о реализации поручения Путина по защите Ленинградской области от атак украинских беспилотников: «Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Вышки, горки, казармы. И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать…».

Путин прервал губернатора, сказав, что Россию «просят этого не делать» имея в виду удары по Украине. Кто именно обращался с такой просьбой — российский политик не уточнил.

«Владимир Владимирович, это надо делать, потому что это очень важно», — сказал в ответ на реплику Путина Дрозденко.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Украина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за продолжающихся российских ударов по энергетической инфраструктуре, заявил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко в комментарии Reuters.

По его словам, украинцы получают электроэнергию только три-четыре часа в сутки, а остальное время — 10−15 часов — остаются без света. Помимо этого, в некоторых домах нет тепла уже неделями, добавил Тимченко.

Гендиректор ДТЭК пояснил, что с октября 2025 года Россия наносит удары по объектам энергетики, включая электростанции, газотранспортную и газодобывающую инфраструктуру. Эти атаки снижают объемы генерации и создают дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны.

Наиболее серьезно пострадали Киев и центральные регионы страны. Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей, у которых есть такая возможность, временно покинуть город. После российской атаки в ночь на 24 января на левом берегу Днепра начались перебои с отоплением и водоснабжением. Жители города уже продолжительное время живут в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Ситуация усугубляется из-за морозов, добавил глава ДТЭК. Температура в Украине на протяжении двух недель держится на уровне от минус 15 до минус 20 градусов. Тимченко заявил, что любое возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, невозможно говорить о мире, продолжая удары по объектам, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
