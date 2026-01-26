СМИ: обезглавленное тело мужчины нашли в Петербурге

Жители Выборгского района в Санкт-Петербурге обнаружили под окнами одного из домов обезглавленное тело мужчины. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание «Фонтанка».

Тело нашли утром 26 января. Собеседник «Фонтанки» исключил версию убийства. По предварительным данным, мужчина был еще жив, когда находился в своей квартире. Сообщается, что рядом с его телом на улице лежала москитная сетка, а окно в его квартире было открытым.

Следствие также не исключает, что мужчина находился под действием наркотиков, пишет издание. Причину его смерти должны установить эксперты.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» и телеканал «78» пишут, что инцидент произошел на улице Жени Егоровой у придомовой территории. По предварительной версии «Mash на Мойке», мужчина мог лишиться головы из-за падения с высоты. «78» также сообщает, что голову мужчины отбросило из-за сильного удара.

По информации телеканала, погибший «жил один и вел асоциальный образ жизни». Соседи, как отмечается, часто видели его «в неадекватном состоянии».

В феврале 2025 года из окна десятого этажа жилого комплекса «ART-квартал» в Санкт-Петербурге выбросился известный екатеринбургский бард Вадим Стройкин. Это произошло после того, как к нему с обыском нагрянули оперативники.

«Фонтанка» писала, что причиной обыска стала проверка на причастность барда к «финансированию Вооруженных сил Украины». О том, какая именно уголовная статья вменялась барду, не сообщалось.

Телеграм-канал Mash утверждал, «во время следственных действий мужчина под выдуманным предлогом отошел в свободную комнату, спешно открыл окно и совершил необратимый поступок». «Фонтанка» также сообщила, что во время обыска Стройкин пошел на кухню, чтобы «попить воды», а затем его тело обнаружили под окнами жилого дома.