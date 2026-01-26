EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: обезглавленное тело мужчины нашли в Петербурге

2 минуты чтения 17:24

Жители Выборгского района в Санкт-Петербурге обнаружили под окнами одного из домов обезглавленное тело мужчины. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание «Фонтанка».

Тело нашли утром 26 января. Собеседник «Фонтанки» исключил версию убийства. По предварительным данным, мужчина был еще жив, когда находился в своей квартире. Сообщается, что рядом с его телом на улице лежала москитная сетка, а окно в его квартире было открытым.

Следствие также не исключает, что мужчина находился под действием наркотиков, пишет издание. Причину его смерти должны установить эксперты.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» и телеканал «78» пишут, что инцидент произошел на улице Жени Егоровой у придомовой территории. По предварительной версии «Mash на Мойке», мужчина мог лишиться головы из-за падения с высоты. «78» также сообщает, что голову мужчины отбросило из-за сильного удара.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

По информации телеканала, погибший «жил один и вел асоциальный образ жизни». Соседи, как отмечается, часто видели его «в неадекватном состоянии».

В феврале 2025 года из окна десятого этажа жилого комплекса «ART-квартал» в Санкт-Петербурге выбросился известный екатеринбургский бард Вадим Стройкин. Это произошло после того, как к нему с обыском нагрянули оперативники.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

«Фонтанка» писала, что причиной обыска стала проверка на причастность барда к «финансированию Вооруженных сил Украины». О том, какая именно уголовная статья вменялась барду, не сообщалось.

Телеграм-канал Mash утверждал, «во время следственных действий мужчина под выдуманным предлогом отошел в свободную комнату, спешно открыл окно и совершил необратимый поступок». «Фонтанка» также сообщила, что во время обыска Стройкин пошел на кухню, чтобы «попить воды», а затем его тело обнаружили под окнами жилого дома.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве